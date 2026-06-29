Вимикатимуть з 17:00 до 22:00: на Тернопільщині запровадять відключення світло через спеку

⏰Згідно вказівки НЕК “Укренерго” 30.06.2026 на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).



👉Переглянути актуальний графік та дізнатися до якої підчерги належить ваша адреса можна на офіційному сайті АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» у розділі «Графік погодинних відключень» або за посиланням: https://poweron.toe.com.ua



❗️Повідомляємо, що графік протягом доби може змінюватися.

Тимчасові обмеження електропостачання діятимуть в усіх регіонах України. Причиною стало суттєве зростання споживання електроенергії через спекотну погоду та підвищене навантаження на енергосистему.

Згідно з повідомленням енергетиків, з 17:00 до 22:00 для промислових підприємств і бізнесу застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

У цей же період, з 17:00 до 22:00, для населення та інших категорій споживачів запровадять графіки погодинних відключень. Обсяг обмежень становитиме від половини до однієї черги.