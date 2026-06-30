У Тернополі на Руській облаштують близько 30 нових паркомісць

У Тернополі стартували ремонтні роботи на вулиці Руській. Йдеться про ділянку від вулиці Замкової у напрямку до Тернопільського ставу.

Як повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал в ефірі програми «На Контролі» на телеканалі ТВ4, ремонт передбачає не лише оновлення дорожнього покриття, а й зміну організації дорожнього руху.

Після завершення робіт на цій ділянці планують облаштувати близько 30 нових місць для паркування автомобілів по обидва боки дороги. Водночас буде збережено чотири смуги руху – по дві в кожному напрямку.

Основний обсяг робіт виконуватимуть у вечірній та нічний час, щоб мінімізувати незручності для водіїв та громадського транспорту. За сприятливих погодних умов ремонт планують завершити до кінця тижня.