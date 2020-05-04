З 5 травня у Тернополі частково відновлять роботу ряд сфер (перелік)

На засіданні оперативного штабу у Тернополі було прийнято рішення про надання дозволу з 5 травня на часткове відновлення роботи ряду сфер, що були дозволені Постановою КМУ. Про це повідомляють у міській раді.

Зокрема, ідеться про торгівельну діяльність продуктами швидкого харчування, провадження діяльності з надання фінансових послуг, надання ургентної стоматологічної допомоги приватними клініками/кабінетами.

Рішення звучить так: «Дозволити з 05 05 2020 року:

1. Діяльність з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки за умови забезпечення персоналу (захист обличчя та очей, рук) та споживачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, а також дотриманням вимог санітарної обробки приміщень не рідше, ніж двічі на день, температурного скринінгу працівників на початок роботи, безконтактної передачі замовлення.

2.Торгівельну діяльність продуктами швидкого харчування, в тому числі кавою та гарячими напоями в одноразовому пакуванні – із забороною вживання їжі та напоїв на місці за умови забезпечення персоналу (захист обличчя та очей, рук) та споживачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, а також дотриманням вимог санітарної обробки приміщень не рідше, ніж двічі на день, температурного скринінгу працівників на початок роботи, безконтактної передачі замовлення.

3.Провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ, за умови перебування в приміщенні не більше одного відвідувача, з використанням засобів індивідуального захисту (маски, рукавички, окуляри або щиток) працівниками та відвідувачами, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів (прибирання з деззасобами двічі в день з відміткою в графіку прибирань).

4.Надання ургентної стоматологічної допомоги приватними стоматологічними клініками/кабінетами, виключно за умов:

– наявності довідки, розміщеної на доступному для відвідувачів місці про результати аналізів обстеження на COVID-19 методом ПЛР;

– забезпечення роботи медичного персоналу в засобах індивідуального захисту (захисні комбінезони, окуляри, маски, щиток) відповідно до наказу МОЗ України від 30.04.2020 №994 «Про внесення змін до додатку 6 до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)»;

– за попереднім записом, не більше одного пацієнта в кабінеті;

– дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів в умовах карантину відповідно до наказів МОЗ України».