Швидких офіційних результатів місцевих виборів не слід чекати. Чи не основною причиною цього є некомпетентність керівництва виборчих комісій. Як приклад, робота на виборчій дільниці №611165, яка працювала у Тернополі на вул. 15 Квітня, 15 у приміщенні ЖЕКу-12 ДП “Люкс”. Тут за голову комісії, його заступника і секретаря усе довелося робити членам комісії, оплата роботи яких в рази менша.

Про ситуацію на цій дільниці “Погляду” розповіла член ДВК, яка побажала не називати своє ім’я та прізвище.

У п’ятницю перед виборами нам (членам ДВК – ред.) подзвонив секретар з проханням, аби ми зібралися для перерахунку бюлетенів. Вже пізніше мені сказали, що цю роботу мав робити секретар, голова і його заступник, а не члени комісії. Зізнаюся, виборче право я не читала, тому не знаю, наскільки це правильно. Коли ми тоді прийшли, з’ясувалося, що попередньо призначеного голову “попросили” відмовитися від цієї роботи, а на його місце за два дні до виборів призначили іншого чоловіка — як виявилося, дуже далекого від процедури виборів. На збори у п’ятницю він прийшов дуже п’яним і через короткий час їх покинув, нічого не пояснивши. Його заступник — старий дядько, в зношеному одязі, схожий на сторожа пияк.



Вже тоді ми не знали, що хто має робити, а підказати нам теж було нікому. Коли просиділи три години на дільниці без толку, чекаючи на вказівки керівництва, почали телефонувати до знайомих юристів. Дійшло діло до акту, ніхто не знає, як його заповнювати.



Питаю секретаря, мовляв, як ви йшли на цю роботу, якщо не знаєте, як заповнювати такі важливі документи?



А він каже: “Мені сказали, що сюди прийдуть члени комісії, які професіонали, і самі будуть це робити”.



Натомість я питаю: “Ви вважаєте, що за 960 грн, які платять членам комісії за роботу на виборах, хтось погодиться брати на себе таку відповідальність? А ви, як секретар, отримуєте мінімальну зарплату за цю роботу, не будете цього робити?”



У п’ятницю ми рахували бюлетені з 15:30 год. до опівночі. Дуже багато часу було втрачено через те, що ніхто не знав, як це робити правильно.



Перед уже самим голосуванням нас зібрали на 7:00 год. 25 жовтня, та ж сама ситуація — ніхто не знає, що робити, як правильно відкривати дільницю. З горем навпіл відкрили. Працювати довелося у “спартанських умовах”: з підлоги піднімався пил, який подразнював очі і горло, було холодно, місця, де б члени ДВК мали можливість поїсти чи випити чаю, ніхто не організував. Біля ніг поставили чайник і так обходилися.



Із 888 виборців на нашій дільниці проголосували майже всі — 885. Жодних фальсифікацій не було. Якщо до якогось із бюлетенів було спірне питання, наприклад, не чітко написано цифру, бюлетень передавався по колу по всіх членах і спостерігачах, які спільно визначали, чи брати цей голос до уваги. Члени ДВК дійсно працювали на совість, але постраждали через невміле керівництво.



“Найцікавішим” був підрахунок. Почали рахувати бюлетені, а голова, його заступник і секретар посідали за окремим столом, наче їх це не стосується. Ми порахували всі голоси, продиктували секретарю, що писати у протоколах. Тоді дійшло діло упаковувати вже пораховані бюлетні, які треба опечатати відправити в Тернопільську міську ТВК у “Березіль”. Знову ніхто не знає, як. Відтак з’ясувалося, що цього року розподіл бюлетенів відбувається по-іншому. Якби це сказали зразу, ми б зекономили 10 годин свого часу!



В результаті протокол заповнювали члени комісії. Бюлетені оформлювали теж не відповідальні за це особи. Усі нервово виснажені, 36 годин на ногах без сну. Вчора нам телефонували з Тернопільської МТВК, аби перезаповнили протокол…”, — кінець цитати.

Директор Центру суспільних досліджень «ПОЛІС» Ігор Процик підкреслив, що рівень кадрової підготовки через незнання і як наслідок нерозуміння (і як результат довгий час підрахунку) процедур членів ДВК дуже низький. Тому їх вертають по 2-3 рази на уточнення.

Значна частина досвідчених членів ДВК і керівного складу з попередніх виборів (голова, заступник, секретар) не пішли працювати на ці вибори, бо зрозуміли їх “складність” і можливі ризики, — зазначив Ігор Процик. — Тому було багато нових, молодих (і не дуже), недосвідчених членів ДВК і особливо в керівному складі, що і дало “результат”. Бо читати і розуміти Виборчий кодекс (хоча б тих статтей, які стосуються роботи ДВК в день виборів і підрахунку голосів не для “слабких”… а деякі (можу сказати більшість) політичні партії які “кровно” зацікавлені в результаті виборів – не сильно “переймались” підготовкою тих членів ДВК, яких вони туди делегували (а деякі, особливо нові члени ДВК, і не спішили шось там почитати і зрозуміти, як то воно робиться. Деякі члени ДВК вирішили, що це буде “легка прогулянка”. Хоча є інтернет і повно ресурсів для навчання.

А про комунікацію між членами Тернопільської міської ТВК та членами ДВК складно щось остаточно стверджувати, але вже зараз можна зробити певні проміжні підсумки виходячи із деяких ситуацій із нашого спостереження. По-перше, були значні розбіжності між кількістю бюлетенів, які були передані від міської ТВК до членів ДВК, а також порівнюючи їх із цифрами бюлетенів, які були перераховані вже безпосередньо на засіданні ДВК, то різниця досягала до +/- 50-60 бюлетенів на одній ДВК лише по одних типах виборів. Про що складались акти невідповідності. На попередніх виборах це звичайно допустима річ, але в таких значних цифрах навряд чи. По-друге, в день виборів на деяких ДВК ми зустрічались із фактами нестачі контрольних листів, які передавали від ТВК до ДВК для вкидання їх до виборчих скриньок на підготовчому (ранковому) засіданні. Зокрема на дільниці №611165 члени ДВК стверджували, що їм не передали контрольних листів для переносних виборчих скриньок для вкидання на підготовчому засіданні. Що в свою чергу призвело до неможливості організувати голосування для виборців за місцем перебування (вдома). Зокрема ми порадили членам цієї ДВК телефонувати безпосередньо їх кураторам до міської ТВК для вирішення питання, а також паралельно самостійно шукати такі зразки документів в постановах ЦВК на їх сайті. По-третє, члени ДВК не мали достатнього матеріально-технічного забезпечення для пакування бюлетенів та іншої виборчої документації. Зокрема, деякі члени ДВК пакували бюлетені та іншу виборчу документацію в звичайні сміттєві пакети, хоча це мало бути запаковано в спеціальних пакувальний папір, якого також інколи не вистачало через велику кількість бюлетенів, які потрібно було окремо запакувати по партіях та кандидатах від цих партій окремо зокрема. Інколи для цього навіть використовували інформаційні плакати, на яких були надруковані кандидати від партій по територіальних виборчих округах, не вистачало банально скотчу, звичайного паперу для друку і це часто купувалось за власний рахунок. Також на деяких ДВК не вистачало тканини для виготовлення кабін для голосування. Тобто така організація та комунікація між міською ТВК та відповідними ДВК мала б бути, на нашу думку. кращою.