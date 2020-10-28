Обзор онлайн казино 1 Casino

First Casino – игорный клуб для ставок с компьютеров, смартфонов, планшетов, телефонов. Онлайн казино Украины с 2020 года работает официально (на сновании лицензии). Клиентам предлагают попробовать продукты известных на весь мир брендов. Есть новинки 2021 года, но остаются популярными и «классические» аппараты из начала 2000-х.

В ассортименте представлены слоты от Novomatic, Эвоплей, Igrosoft, Эндорфина, Quickspin, Аматик, NetEnt. Игровые автоматы доступны в десятках разновидностей: книжки, фрукты, шарики, овощи, приключения, герои фильмов и сказок. Регистрация доступна пользователям в возрасте от 21 года. Есть возможность запустить слоты в демо-режиме, т.к. без авторизации в аккаунте и без регистрации профиля в онлайн казино 1 Casino Украина.

Какие преимущества First Casino?

Удобная навигация за счет расположения кнопок в верхнем горизонтальном меню; игорный зал с выбором 600+ продуктов на любой вкус; интересный дизайн в фиолетовых и синих оттенках; продвинутая программа лояльности с бонусами за регистрацию, ставки, проигрыши; быстрая работы саппорта (через личный кабинет, онлайн-консультанта, по адресу электронной почты).

Регистрация на сайте 1 Casino

Нужно для игры на деньги (украинские гривны) пройти регистрацию на официальном сайте. Чтобы открыть счет, пользователь кликает на одноименную кнопку, представленную в верхнем углу. Система показывает окошко с выбором способа регистрация личного кабинета.

Процедура открытия счета через телефон или электронную почту занимает 2-3 минуты. Сразу после регистрации в First Casino пользователь пополняет баланс и переходит к онлайн-ставкам на слоты, онлайн-казино, лотереи.

За первый аккаунт компания предусмотрела вознаграждение – до +111% к сумме пополнения и еще 111 бесплатных вращений. Но для получения бонуса за регистрацию в онлайн казино 1 Casino Украина необходимо:

верифицировать счет (подтвердить информацию о личности); пополнить баланс на мин. сумму от 100 украинских гривен; дать согласие на участие в маркетинговых предложениях и активностях компании.

Бонусные средства начисляются в течение 3 суток после соблюдения всех условий и внесения денег на депозит. Оформить заявку на вывод приветственного бонуса из онлайн казино First Casino нельзя. Необходимо соблюсти требования по отыгрышу (вейджеру). В правилах программы лояльности предлагают сделать х30 к сумме. Когда соблюдены условия по вейджеру, деньги приходят на реальный баланс.

В казино 1 Casino предлагают открыть счет с использованием профиля в социальных сетях Google Plus, Facebook или Вконтакте. Для этого при реге кликают на иконку конкретной соцсети, а компания автоматически «подтягивает» оттуда сведения. Но будьте осторожными, т.к. в последующем могут возникнуть сложности с верификацией аккаунта (если в социальной сети указаны неверные даты рождения, имена и фамилии).

Игры и разделы на портале First Casino

В ассортименте онлайн казино FirstCasino представлены новинки 2021 года и крутые «классические аппараты» родом из начала 2000-х. Есть продукты с:

разным количеством линий и катушек;

технологией «Мегавейс» и виртуальной реальностью;

прогрессивными или фиксированными джекпотами.

В ассортименте представлены продукты от именитых провайдеров:

Novomatic;

Игрософт;

Mega Jack;

Аматик;

Evolution Gaming;

Эндорфина;

БлюПринт Гейминг;

Playson;

Betsoft.

В меню «Слоты» компания предлагает крутые симуляторы:

рулетка;

21 очко;

блекджек;

покер;

Есть 3Д-аппараты едва ли не с эффектом виртуальной реальности.