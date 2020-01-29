09:30 | 29.01.2020
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Новини Тернополя 

Де у Тернополі можна здати на утилізацію люмінесцентні лампи

Irena 1 Views Прокоментуй!

Збір енергозберігаючих ламп (люмінесцентних) здійснюють спеціалізовані підприємства, що отримали відповідну ліцензію.

Адже ці лампи містять сполуки ртуті, які у випадку пошкодження можуть негативно вплинути на здоров’я населення та рироду

На території міста Тернополя їх збором з метою подальшої їх утилізації займається ПП «Екоцентр Плюс».

Пункт прийому – м. Тернопіль, вул. Бродівська, 59, контактні номери телефонів – 26-82-76, 28-73-96, (097)755-87-52, (067)961-28-78.

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