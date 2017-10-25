Тернополянин Олег Кошла об’їздив 41 країну за мінімальну кількість грошей

Для мандрівок за кордон потрібно велику суму грошей? Цей стереотип своїм прикладом ламає тернополянин Олег Кошла. За майже 5 років йому вдалося побувати у 41 країні. Своїм досвідом Олег ділиться у блозі та у спеціальній сторінці у Фейсбук. Сьогодні він розповів «Погляду» декілька таємниць, які допоможуть спланувати бюджетну мандрівку.

– Олеже, якою була ваша перша мандрівка? Звідки у вас виникла ідея ділитися з іншими, як спланувати бюджетну подорож за кордон?

– Найперша моя поїздка за кордон була до Чорногорії через туристи стичну агенцію. Це було десь років 11 тому. Скажу відверто, в організації сподобалось не все. Потім «пакетним туром» поїхав до Туреччини, і вирішив, що всі ці мандрівки виходять досить одноманітними та витратними. Мене надихнули книги про подорожі, блоги різноманітних мандрівників, тож вирішив і собі щось таке організувати. Мабуть, першою самостійно організованою була поїздка до Італії. Напередодні прочитав багато цікавого в Інтернеті.

Мені вдалося відвідати Рим, Флоренцію, Пізу, Венецію, Сієну та інші… Дуже сподобалось, захотів ще, але переїзд звичайним автобусом був доволі затратним, тому почав шукати інші варіанти потрапляння туди та звідти, знайшов лоукост-перельоти та лоукост-автобусні перевезення, скомпонував це все і переїзд вийшов вдвічі дешевшим. Відтоді я ще тричі побував в Італії. А знайомі та друзі почали розпитувати, як я спланував мандрівку, питали поради. Щоб кожному окремо не розповідати, вирішив популяризувати дешеві подорож через свій блог та групу в Фейсбуці. Відтак тепер мають нагоду не лише друзі дізнатися потрібну інформацію, але всі охочі.

– У скільки вам обійшлася найдешевша поїздка?

– Якщо відверто, то бюджет мандрівки найдешевшої не пам’ятаю, зазвичай, складаю план подорожі так, щоб охопити кілька країн. Якщо ж брати всі витрачені гроші на квитки, починаючи виїздом з Тернополя і закінчуючи поверненням додому, проживання та харчування, гадаю, що вкладався в 50-60 євро. Якщо ж взяти просто найдешевші квитки, то квитки на літак між містами Італії я купував за 1 євро в один бік. А квитки на автобус вдавалось придбати взагалі безкоштовно 0 євро, тільки 50 євроцентів чи 1 євро.

– Яку кількість країн вже вдалося побачити?

– Зараз це 41 країна, але не ставлю собі якоїсь мети чи цифри, просто, кожного разу хочеться побачити, щось нове і цікаве, і щоразу затягує все далі.

– За скільки часу плануєте майбутню мандрівку?

– Як тільки придбаю дешеві квитки так і починаю планувати. Якихось планів, що за рік, я мав би поїхати туди й туди у мене немає. Постійно моніторю акції, дешеві пропозиції, помилкові тарифи та т.д. Дивлюсь: «О, це круто! Я б хотів поїхати туди!» Тоді купую квитки, а тоді розплановую мандрівку. Але загалом, у кожного перевізника є своя стратегія формування цін, у більшості лоукостерів за 2,5-3 місяці ціни найбільш оптимальні.

– Куди краще їхати взимку, а куди влітку?

– Якихось конкретних порад немає, але взимку-восени можна їхати туди, де влітку зазвичай палюче сонце не дозволяє оглянути без опіків чи сонячного удару всі пам’ятки культури та мистецтва, так буває в Італії, Ізраїлі, та ін. Влітку або до моря, або відпочити від спеки в Швецію чи Норвегію.

– Наскільки можуть бути доступні екзотичні країни для пересічних тернополян, бо ж, загальновідомо, вони доволі затратні?

– Залежно, які країни вважати екзотичними, якщо Індію, Таїланд, африканські країни на кшталт Кенії чи Танзанії, то квитки в такі країни трапляються з Києва, або Варшави за ціною близько 300 євро. Не знаю чи пересічному тернополянину таке по кишені, але принаймні, ті, які щороку відпочивають в Туреччині чи Єгипті зможуть собі це дозволити. Якщо ж за екзотичні брати, щось на зразок іспанських Канарських островів, то переліт з Польщі туди-назад може обійтись і від 70 євро, чи, наприклад, бували ціни на Кіпр з Києва за 1300 гривень в обидва напрямки.

– Кілька порад від вас для наших читачів, які збираються у мандрівку?

– Найперше, коли хочете організувати бюджетну мандрівку, найлегше це буде зробити у не сезон, тобто восени чи навесні. Ви зекономите на всьому, починаючи від перельотів і закінчуючи готелями, навіть ціною на сувеніри. Друге – відмовтесь від багажу та літайте лоукостами. Чим більше речей ви везете з собою, тим важчою та затратною стає ваша мандрівка. Не беріть нічого зайвого, лише те, що вміститься в невеликий рюкзак. Тоді ви не будете переплачувати за багаж, а ваше пересування по місту стане набагато швидшим. Третє, не бійтесь планувати подорож з пересадками. Наприклад, вам потрібно в Рим, зі Львова квиток на автобус вартуватиме 80 євро, на літак понад 100. А можна полетіти зі Львова в Мілан, а звідти автобусом доїхати в Рим це обійдеться вам в 60 євро, якщо ж поїхати в Дебрецен, звідти долетіти в Мілан, а звідти автобусом в Рим, то така подорож вартуватиме всього-на-всього 30 євро.

– Що обов’язково потрібно мати з собою у кожній подорожі?

– У зимових подорожах мене особливо виручав термос з гарячими чаєм чи кавою, також мініатюрний ножик. Раджу купувати на ринку найменший і найдешевший складний ножик, щоб у разі, якщо не пройде контроль в аеропорті, вам не шкода було б його викинути. А також не забудьте взяти ложку та їжу. В лоукостерах не годують на борту, а в аеропорту чекання може затягнутись, ціни там доволі високі, тож легкий перекус не завадить.

– Куди ви найближчим часом збираєтеся і чому?

– Не хотів би розголошувати до завершення планування, так як непередбачувані обставини, часто можуть зірвати намічену подорож.

Квітослава Вінчук