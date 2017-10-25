“Цей депутатський корпус на чолі з мером – треба гнати в шию”, – тернопільський активіст

Вчора після сесії Тернопільської міської ради прийшло чітке усвідомлення того, що цей депутатський корпус на чолі з мером – треба гнати в шию, – про це пише у мережі Фейсбук громадський активіст Денис Милий.

Без розмов, без пояснень, без намагань щось виправити – просто гнати копняками. Це збіговисько немає нічого спільного з громадою Тернополя, більша його частина взагалі тупі космонавти, які не розуміють що відбувається. Трошки шустріші тихенько вирішують свої дрібні питання, ще кілька роблять вигляд, що ніби чують громаду, але потім про сто перетворюють усе на фарс та клоунаду. Тотальне нерозуміння того, як має розвиватися місто, небажання вникнути в суть процесів, що відбуваються в громаді, обтяженість партійними та особистими “договорняками”, бажання шось урвати, небажання відстоювати інтереси людей через страх перед мером – ось реалії цього скликання. А на чолі всього цього зброду сидить людина, до рівня якої ці дрібні клоуни навряд чи колись дотягнуть – міський голова. Він режисер цього театру абсурду. І справляється зі своєю роботою на відмінно. Ось тільки ця робота немає нічого спільного з тим, для чого його обирали мером. І місто просто втрачає дорогоцінний час для розвитку, хоча потенціал у нас чи не найбільший серед усіх обласних центрів.

Нагадаємо, вчора на сесії міської ради більшість депутатів та міський голова Сергій Надал проігнорували думку тернополян та не підтримали проект рішення щодо заборони будівництва котелень на торфі.