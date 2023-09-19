У Тернополі зник 17-річний Олександр Ільченко



Співробітники Тернопільського райуправління поліції розшукують 17-річного Ільченка Олександра Петровича.

Хлопець родом із Луганської області, наразі проживає у Тернополі в Центрі психологічної допомоги «Родина», що на вулиці Євгена Коновальця. 18 вересня близько 12 години він вийшов із даного закладу та не повернувся.

Прикмети хлопця: зріст близько 168 см., худорлявої статури. Був одягнений у червоні шорти, біло-сіру сорочку, гумове взуття темно-синього кольору.

Якщо ви бачили юнака, знаєте про його місцезнаходження, повідомте працівникам поліції за телефонами: 067-369-98-96, 27-11-70 або на лінію 102