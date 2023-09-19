Тернополяни запросили Сергія Надала на акцію “ЗСУ в ПЕРШУ чергу”

21 вересня о 17:00 під міською радою Тернополя знову відбудеться акція “ЗСУ в ПЕРШУ чергу”.

18 вересня відбулися збори ініціативної групи “ЗСУ в ПЕРШУ чергу”. Був складений і підписаний протокол першої акції “ЗСУ в ПЕРШУ чергу”, яка відбулася 14 вересня 2023 під міською радою в Тернополі.

А також активісти домовились про проведення наступної акції в четвер, 21 вересня 2023 року під міською радою по вул. Листопадова, 5 м. Тернопіль.

Тернополяни сподіваються на присутність мера Сергія Віталійовича Надала для обговорення вимог громади та термінів їх виконання. Міський голова та депутати повідомлені офіційними листами.