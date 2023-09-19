Тернополяни запросили Сергія Надала на акцію “ЗСУ в ПЕРШУ чергу”
21 вересня о 17:00 під міською радою Тернополя знову відбудеться акція “ЗСУ в ПЕРШУ чергу”.
А також активісти домовились про проведення наступної акції в четвер, 21 вересня 2023 року під міською радою по вул. Листопадова, 5 м. Тернопіль.
Тернополяни сподіваються на присутність мера Сергія Віталійовича Надала для обговорення вимог громади та термінів їх виконання. Міський голова та депутати повідомлені офіційними листами.
Ініціативна група сподівається на підтримку друзів, активістів, військовослужбовців та їх сімей, а також всіх небайдужих тернополян.
Нагадаємо, нещодавно під Тернопільською міською радою відбулася акція “ЗСУ в першу чергу”, яку очолила Ольга Тимошенко. Дружину військового підтримали інші волонтери, учасники бойових дій та рідні військовослужбовців.