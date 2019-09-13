1000-кілограмовий коровай, 120 літрів борщу та 200 учасників: у Підзамочку на Тернопільщині пройшов ювілейний фестиваль

Масштабний фестиваль «Свято в Старому замку» зібрав 8 вересня у селі Підзамочок, що на Бучаччині, сотні аматорів художньої самодіяльності, народних умільців та тисячі гостей.

Фестиваль вже вкотре відбувся за підтримки відомого аграрія та мецената Петра Гадза. Цьогорічне п’яте ювілейне святкування відзначилося яскравою концертною програмою, іграми, розвагами, розмаїтими мистецькими локаціями й смачною кухнею.

Урочисто відкрив свято духовий оркестр «Ветеран». Вже другий рік поспіль гостей частували гігантським запашним короваєм від родини Петра Гадза. Випічка важила понад 1000 кілограмів. Ще однією родзинкою фестивалю став лемківський борщ, якого місцеві депутати та активісти наварили 120 літрів. Працівники місцевого музею розповідали охочим історію Підзамочківського замку. Потішили відвідувачів концертом не лише аматори художньої самодіяльності Звенигорордського сілького клубу та Підзамочківського СБК, але й популярний тернопільський гурт «LOS COLORADOS». Завершилося святкування вечірньою програмою для молоді від Dj N. Extazy з Івано-Франківська.

Як розповів голова Підзамочківської сільської ради Іван Лепак, з кожним роком кількість гостей на фестивалі зростає, а завдяки щедрим спонсорам святкування вже стало традиційним.

– Кожного року «Свято в Старому замку» ми організовуємо 1 вересня. Цьогоріч перенесли його на 8 вересня, аби школярі та студенти також мали змогу посвяткувати. Завдяки підтримці небайдужих спонсорів наш фестиваль вже став традиційним. З першого року його заснування щедру фінансову підтримку надає аграрій Петро Гадз, а також народний депутат Микола Люшняк. Так, цього року Петро Іванович знову почастував гостей величезним короваєм від своєї сім’ї та допоміг фінансово. Микола Володимирович профінансував виступ гурту «LOS COLORADOS», а Підзамочківська сільська рада виділила кошти на облаштування сцени, роздруківку інформаційної продукції та харчування артистів, – зазначив Іван Лепак. – «Свято в Старому замку» – це чудова нагода не лише розважити місцевих жителів та гостей, але й прославити свій край з багатою історією.

Щороку під час фестивалю усі охочі можуть пожертвувати кошти на відновлення замку. Так, минулоріч завдяки такій ініціативі вдалося зробити накриття над вхідною вежею. У попередні роки придбали камінь та дошки для ремонтних робіт. Цього року, за словами організаторів, грошей зібрали ще більше, тому продовжать відновлювати історичну будівлю.

До слова, Підзамочківський замок, за історичними даними, було закладено в 1600 році. Про це свідчить збережений напис над головною в’їзною брамою замку. Через 76 років будівлю частково зруйнувало турецько-татарське військо, згодом його відновили та переобладнали під житло. З 1772 року будівлю залишили на призволяще. У XIX ст. при замку працювала папірня.