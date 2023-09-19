Понад 3,8 тис. жителів Тернопільщини уже скористали сяправом на податкову знижку

Станом на початок вересня своїм правом на повернення надмірно сплаченого податку скористалися 3834 осіб. Задляотримання податкової знижки вони задекларували 79,8 млн грн витрат. Для порівняння, минулого року 3227 осібзадекларували 66,7 млн грн витрат.

Найчастіше підставою для отримання податкової знижки жителів нашої області є понесені витрати на навчання. Так, 82,5 відс. декларантів, а це 3164 осіб, заявили про це, зазначивши, що витратили на здобуття освіти минулого року 69,1 млн гривень. Сплата страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя дала право на повернення податку 630 декларантам, а оплата відсотків за іпотечними кредитами – 23 нашим краянам. Про витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житлаінформувало 8 громадян. Ще 6 осіб задекларували витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей, а 3 – на переобладнання транспортних засобів.

За наслідками перерахунків громадянам нараховано до повернення 14,37 млн грн податку на доходи фізичних осіб. При цьому 13,11 млн грн (91,23%) декларанти вже отримали.