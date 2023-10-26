На Тернопільщині дружина загиблого військового облаштувала дитячий майданчик

На Тернопільщині у селі Чумалі дружина загиблого військового облаштувала дитячий майданчик на честь чоловіка.

Про це розповіла дружина загиблого бійця Анна Власенко.

Жінка розповідає, тут вона проживала разом з чоловіком В’ячеславом. Молодший сержант В’ячеслав Власенко був сапером. Військовий загинув 1 червня 2022 року, коли знешкоджував вибухонебезпечні предмети на Донеччині.

“Славік завжди робив людям добро. І я хочу, щоб пам’ять про нього жила в добрих справах. На жаль, ми з ним не встигли пізнати радість батьківства. Він віддав своє молоде життя за всіх нас. За те, щоб усі діти, які підростають, не знали і не бачили війни”.

Дитячий майданчик облаштували біля церкви. Поруч розмістили меморіальну дошку та висадили дерева.

“Нехай граються діти на майданчику, нехай ростуть дерева, а пам’ять про Славіка не згасає”.

Познайомилася Анна Власенко з чоловіком на службі. Обоє служили в 44-й окремій артилерійській бригаді. Пізніше Анна і В’ячеслав підписали контракт з 10-ю гірсько-штурмовою бригадою.

Облаштувала дитмайданчик за гроші, які отримала від держави у зв’язку із загибеллю чоловіка. Ще частину цих коштів вона планує використати на облаштування у сільському клубі кімнати бойової слави.

Суспільне