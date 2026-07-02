Чекала на посилку з-за кордону: жителька Тернополя переказала шахраю понад 370 тисяч гривень

Обіцяв гроші та цінності, натомість видурив понад 370 тисяч гривень: тернопільські поліцейські застерігають від шахрайства в соцмережах.



До поліції звернулася 76-річна тернополянка. Жінка, сподіваючись отримати вартісний подарунок з-за кордону, втратила свої заощадження ще й у знайомих взяла у борг. Правоохоронці встановили, що заявниця познайомилася в одній із соціальних мереж із чоловіком, який представився іноземним військовим. Під час спілкування чоловік пообіцяв надіслати жінці гроші та цінності.



Для отримання посилки нібито необхідно було сплатити відсоток від вказаної чоловіком вартості та інші збори. Тож протягом кількох місяців потерпіла переказувала кошти на вказані ним рахунки. Загалом жінка втратила понад 370 тисяч гривень. І лише згодом зрозуміла, що її ошукали.



Слідчі Тернопільського райуправління поліції проводять досудове розслідування за статтею 190 – Кримінального кодексу України – шахрайство.



Правоохоронці вкотре закликають громадян бути обачними під час спілкування з незнайомцями у соцмережах.





Не довіряйте людям, яких не знаєте особисто, не перераховуйте кошти за «посилки», «подарунки» чи інші вигадані платежі та обов’язково перевіряйте будь-яку інформацію, що стосується грошей.





Якщо ви підозрюєте, що стали жертвою шахрайства, одразу звертайтеся до найближчого відділення поліції або телефонуйте на спецлінію 102.





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