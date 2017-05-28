На підприємстві Петра Гадза побували поважні гості із Канади

Гості побували у Бучачі, оглянули сади, підприємства аграрія та поділилися враженнями і планами щодо співпраці.

– Наш посол, Роман Ващук – канадець, а його мама народилася в Бучачі. Я розповідала йому, що є «новий» Бучач у Канаді, коли мої родичі приїхали з України, починали будувати церкви, зали, цвинтарі і це називалося «новий» Бучач. Я показала фото з Канади, церкву святого Миколая. Коли я розказала про це послу, він сказав, що його мама там народилася і ми поїдемо туди. Він знав, що я працюю по агрофінансуванню і посол сказав, що там є дуже цікавий фермер Петро Гадз і можна подивитися його господарство, бо він завжди прагне поліпшення, підтримує кооперативи, – розповіла Лія Сорока.

Приїхали гості на Бучаччину з двома цілями: побачити «старий» Бучач і познайомитися із сільським господарством на Тернопільщині. Лія Сорока розповіла, що зробила під час мандрівки багато фото і розмістила їх у соцмережах, відтак отримала багато відгуків від канадської спільноти.

– Це був певний зв’язок між нашими громадянами і вашими. Декілька навіть сказали, що приїдуть і хочуть все побачити самі. Я гадаю, ви скоро матимете багато гостей, – говорить канадка.

Також гості відвідали господарство Петра Гадза, оглянули сади, підприємства, зустрілися та поспілкувалися із працівниками. Пані Лію зацікавили можливості співпраці великих господарств із приватними господарствами.

– Ми маємо новий інструмент – аграрні розписки. Тобто ми хочемо подивитися, як наприклад Петро Гадз буде давати саджанці людям і отримувати яблука. Ми гадаємо, що це може бути дуже цікавий фінансовий інструмент, щоб допомагати фермерам вирощувати яблука. Ми бачили, як це можна адаптувати до молочної сфери, Петро Гадз має багато корів і є люди, які мають по 5-7 корів і як вони можуть отримати найкращу генетику, найбільше корів і теж продавати своє молоко заводам або створити кооператив, – зазначає Лія Сорока.