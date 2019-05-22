Директор школи розпочав у Тернополі аукціон педагогічних ідей. Кожна нова ідея – 100 грн

в яких конкурсах брали учні, що зробили за рік класні керівники, як ведеться шкільна документація, які предметні тижні були проведені (що, сумно стало?) і в такому стилі далі. А потім концерт школярів. Скажіть відверто: та ж сумно на такому звіті! Бо вище названа інформація міститься на сайтах шкіл, її використовують на батьківських зборах, засіданнях педрад. Звичайно, можна сказати, що все це під керівництвом директора. Але ,шановні директори, поставте собі запитання: а без мене не було б атестації, не прийшли б учні до школи, не було б конкурсів, не велася б шкільна документація? Тобто ці буденні речі творилися б і без нас, можливо краще-гірше, але не визначально. А як цікаво буде батькам, учителям та старшокласникам почути про прогрес у філософії вашої школи, про нові дійства, яких ще не було, про дійсно комфортний освітній простір у вашій школі, який привносите сами ви, як директор!!! А намалювати стратегію шкільного життя на наступний рік так, щоб захотілося всім долучитися і розробляти тактики вже!!! Так, це – мистецтво! Воно є (можливо, помиляюся) тоді, коли це дано! Я знаю колег, які працюють багато, але не досягають бажаного ефекту. Одні це розуміють, інші – ні. Не скажу, що це біда, але проблема є. Зараз популярними є майстер-класи, тренінги, семінари, на яких вас навчать(буцімто) майстерно проводити уроки, любити Батьківщину, розвинуть вашу креативність(яка спить уже років 30) і при цьому підносячи нам основи дидактики чи якоїсь методики. Можливо, це непогано. Бо зустрічі освітян – це великий плюс для життя. Але скільки я не шукав у світлинах і дописах щось нове і захоплююче , окрім слів “було класно, креативно, помпезно, новаційно, круто” не знайшов жодного аргументу підтвердження цих характеристик. Окрім щасливих облич вчителів. Це гарно і приємно! Але ж не тільки “сфоткатися” ми приїхали. Я це пишу не просто, щоб покритикувати “абабаягапроти”, а пропоную конкурс (на 100грн.) Якщо після будь-якого майстер-класу , тренінгу чи семінару ви під світлиною напишете хоч одну, почуту там ідею(нову), я зі своєю педагогічною фірмою перераховую вам на карточку 100грн. Тобто купляємо ідеї. 100грн. мало? Спробуймо спочатку 100. А у вересні 2019 року на форумі “Шості школи і К*” проведемо солідніший аукціон педагогічних ідей. Ледве не забув : а хто напише найоригінальніший і найпрактичніший хід звіту директора школи – отримає 1000 грн (на нашому форумі у вересні) P.S. Нікого не хотів образити. Люблю вас! – пише директор.