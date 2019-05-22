Суддя Верховного суду Польщі прочитав лекцію для тернопільських студентів

У четвер, 16 травня, на запрошення колективу Школи польського та європейського права й за сприяння кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії ТНЕУ лекцію для студентів юридичного факультету прочитав суддя Верховного суду Польщі, професор Варшавського університету, професор, доктор габілітований Адам Редзік. Тема зустрічі – «Формування концепції геноциду у міжнародному праві».

Професор Адам Редзік також прочитав лекційні заняття з питань порівняльної судової системи, правового регулювання діяльності адвокатів в Польщі та державах-членах Європейського Союзу для слухачів Школи польського та європейського права.

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