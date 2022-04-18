Гроші від ООН для переселенців на Тернопільщині: що відомо

Гроші від ООН можуть отримати переселенці на Тернопільщині. Для цього на вулиці Мазепи, 2 у Тернополі відкрили центр реєстрації громадян. Про це Суспільному повідомила керівниця центру Ольга Навроцька.

За її словами, грошові виплати в розмірі 2 220 гривень на одну особу виплачуватимуть протягом трьох місяців.

“Для того, щоб отримати гроші, потрібно зареєструватися у нашому центрі. Щоб полегшити цей процес та уникнути черг ми створили Telegram-канал, де висвітлюємо порядковість черги. Після цього люди приходять до нас, отримують свій номер і йдуть додому. У Telegram-каналі вони бачать, коли наближається їхня черга і після цього приходять. Із собою для реєстрації потрібно мати паспорт та індентифікаційний код, а для дітей свідоцтво про народження. До особової справи також додають банківську картку. На випадок, якщо ООН дозволить перерахування виплат одразу на ці картки. Ми реєструємо, вносимо у базу даних. Через певний час, а це приблизно тиждень, приходить сповіщення від Укрпошти. І людина зі своїм паспортом може піти та отримати кошти. Ми не реєструємо кожну людину окремо, а створюються, так звані, домогосподарства. Це така своєрідна родина, зібрана докупи. Люди, які жили на різних територіях, під різними прізвищами, вони усі групуються та обирають собі ключову особу, яка повністю здійснює усю реєстрацію та отримує ці виплати”.

Ольга Навроцька каже, що така ж програма виплати коштів діє у Львові, Івано-Франківську, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Дніпрі, Вінниці. Орієнтовно, на території Тернопільської області ці гроші можуть отримати 60 тисяч осіб.

“Це не тільки зареєстровані тимчасово переміщені люди, але й мігруючі люди, які нині тут, а завтра там. Ми їм не можемо відмовити, бо вони мають такі самі пріоритети, як інші. Зазначу, якщо людина зареєстрована, випадків відмови бути не може. Але якщо підтверджуючих документів нам не дадуть, відмовити можуть ще на етапі реєстрації”, – розповіла у програмі “Сьогодні. Головне” керівниця центру Ольга Навроцька.

За її словами, волонтери центру надають також іншу допомогу переселенцям.

“Під час реєстрації тимчасово переміщені люди можуть розказати волонтерові про свої потреби. їх запитують, чи потрібна юридична допомога, можливо, матеріальна? І багатьом ми допомогли: комусь дитячим харчуванням, комусь одягом. Ми кажемо їм, що в наш Telegram-канал даємо різну корисну інформацію для них. Вони можуть там дізнатися, наприклад, де і які заходи відбуваються у Тернополі. Про потреби переселенців ми надаємо сигнали також в інші центри. У нас були випадки, коли ми не могли їм допомогти, то скомунікували їх із іншими. Окрім того ми маємо давати сигнали службам усправах неповнолітніх, якщо до нас приходить дитина без старших, батьків. Ця спорідненість родинна повинна бути прослідкована і прописана. Часто також запитують, чи громадянський шлюб вважається родинними стосунками? Так, вважається, потрібно лише про це розповісти”.