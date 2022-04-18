Декомунізація. На Тернопільщині треба перейменувати 306 вулиць

У Тернопільській області усього треба перейменувати 306 вулиць у регіоні. Про це йдеться на сторінці Декомунізація. Україна.

По усьому списку громад Декомунізація. Україна. вже надіслала звернення щодо необхідності перейменування вулиць.

Кременецька міська рада:

м.Кременець 1) вул.107 Кременецької Дивізії 2) вул.Акімова 3) вул.Ватутіна 4) вул.Гагаріна 5) пров.Гагаріна 6) вул.Глінки 7) вул.Курчатова пров.Курчатова 9) вул.Льотчиків-визволителів 10) пров.Льотчиків-визволителів 11) вул.Першотравнева 12) вул.Пушкіна 13) пров.Пушкіна 14) вул.Толстого 15) пров.Толстого

с.Білокриниця 16) вул.Гагаріна

с.Бонівка 17) вул.Мануїльського

с.Горинка 18) вул.Першотравнева

с.Діброва 19) вул.Жовтнева

с.Кімната 20) вул.1-Травня

с.Новий Кокорів 21) вул.Гагаріна

с.Рудка 22) вул.Макаренка

Лановецька міська рада:

м.Ланівці 23) вул.Колгоспна 24) вул.Пушкіна

с.Іванківці 25) вул.Гагаріна

с.Білозірка 26) вул.1 Травня 27) вул.Жовтнева

с.Бережанка 28) вул.1 Травня

с.Ванжулів 29) вул.Жовтнева 30) вул.Першотравнева

с.Велика Білка 31) вул.17 Вересня

с.Вишгородок 32) вул.Колгоспна

с.Жуківці 33) вул.Жовтнева

с.Козачки 34) вул.Колгоспна 35) вул.Першотравнева

с.Краснолука 36) вул.17 Вересня

с.Лопушне 37) вул.1 Травня

с.Малі Кусківці 38) вул.8 Березня

с.Мала Білка 39) вул.17 Вересня 40) вул.Гагаріна

с.Молотків 41) вул.Пархоменка

с.Оришківці 42) вул.Зої Космодем’янської 43) вул.Мічуріна 44) вул.Матросова

с.Якимівці 45) вул.Колгоспна

Почаївська міська рада:

м.Почаїв 46) вул.Воз’єднання 47) вул.Гагаріна 48) вул.Макаренка 49) вул.Суворова 50) вул.Толстого 51) вул.Чайковського

с.Будки 52) пров.Гагаріна

с.Валігури 53) вул.Жовтнева

с.Комарівка 54) вул.Першотравнева

с.Комарин 55) вул.Гагаріна

с.Лідихів 56) вул.17-вересня 57) вул.8-го Березня 58) вул.Боженка 59) вул.Гагаріна 60) вул.Мічуріна 61) вул.Островського

с.Лосятин 62) вул.8-го Березня 63) вул.Жовтнева

с.Ридомиль 64) вул.Ковпака 65) вул.Медведева

с.Старий Почаїв 66) вул.Папаніна

с.Старий Тараж 67) вул.Колгоспна

Шумська міська рада:

м.Шумськ 68) вул.Гагаріна

с.Боложівка 69) вул.Гагаріна

с.Вілія 70) вул.Першотравнева

с.Кути 71) вул.Гагаріна

с.Одерадівка 72) вул.1 Травня

с.Потуторів 73) вул.8 Березня 74) вул.Ю.Гагаріна

Вишнівецька селищна рада:

с.Бутин 75) вул.Гагарина 76) вул.Островського 77) вул.Чкалова

с.Коханівка 78) вул.Гагаріна

с.Малий Кунинець 79) вул.Гагаріна

Борсуківська сільська рада:

с.Борсуки 80) вул.Гагаріна 81) вул.Матросова

с.Борщівка 82) вул.8 Березня 83) вул.Гагаріна

с.Синівці 84) вул.Гагаріна 85) вул.Жовтнева

Великодедеркальська сільська рада:

с.Великі Дедеркали 86) вул.1 Травня

с.Великі Загайці 87) вул.8 Березня

с.Малі Дедеркали 88) вул.9 Травня

с.Малі Загайці 89) вул.9 травня

с.Темногайці 90) вул.9 Травня

Лопушненська сільська рада:

с.Новий Олексинець 91) вул.8-го березня 92) вул.Першого Травня

с.Розтоки 93) вул.Першотравнева 94) пров.Жовтневий

Бережанська міська рада:

м.Бережани 95) вул.8-го Березня 96) вул.Гагаріна 97) вул.Ковпака 98) вул.Комарова 99) вул.Корнійчука 100) вул.Нахімова 101) вул.Пушкіна 102) вул.Чайковського

с.Лісники 103) вул.Мічуріна 104) вул.Мічуріна-бічна

Збаразька міська рада:

м.Збараж 105) вул.Ломоносова 106) вул.Павлова 107) вул.Пушкіна 108) вул.Тімірязєва 109) вул.Тургенєва 110) вул.Чайковського 111) вул.Черняховського 112) вул.Чехова

с.Вищі Луб’янки 113) вул.Гагаріна

с.Гніздичне 114) вул.Гагаріна

с.Діброва 115) вул.Сидіра Ковпака

с.Добромірка 116) вул.Ковпака

с.Заруддя 117) вул.Гагаріна

с.Карначівка 118) вул.1 Травня 119) вул.Островського

с.Кобилля 120) вул.8 березня 121) вул.Колгоспна

с.Колодне 122) вул.Гагаріна

с.Стриївка 123) вул.Гагаріна 124) вул.Мічуріна

с.Чагарі-Збаразькі 125) вул.Галана

с.Шили 126) вул.Мічуріна

с.Шимківці 127) вул.Восьмого Березня

Зборівська міська рада:

м.Зборів 128) вул.8 Березня 129) вул.Пушкіна

с.Вільшанка 130) вул.1 Травня

с.Заруддя 131) вул.Колгоспна

с.Йосипівка 132) вул.1 Травня

с.Кудинівці 133) вул.Колгоспна

с.Погрібці 134) вул.8 Березня 135) вул.Ватутіна

с.Тустоголови 136) вул.Колгоспна

с.Ярчівці 137) вул.17 вересня

Підгаєцька міська рада:

м.Підгайці 138) вул.Мічуріна

с.Галич 139) вул.Гагаріна 140) вул.Димитрова

с.Голгоча 141) вул.Медведева

с.Заставче 142) вул.Гагаріна

с.Угринів 143) вул.Першотравнева

Скалатська міська рада:

м.Скалат 144) вул.Лермонтова

с.Колодіївка 145) вул.Радгоспна

с.Криве 146) вул.8-го Березня

с.Новосілка 147) вул.Колгоспна

Теребовлянська міська рада:

м.Теребовля 148) вул.Вавілова 149) вул.Чайковського

с.Долина 150) вул.9 травня

с.Застіноче 151) вул.Колгоспна

с.Кровинка 152) вул.Гагаріна

с.Лошнів 153) вул.Гагаріна

с.Мшанець 154) вул.17 Вересня

Тернопільська міська рада:

м.Тернопіль 155) вул.А. Чехова 156) вул.Достоєвського 157) вул.Живова 158) вул.Л. Толстого 159) вул.М. Глінки 160) вул.М. Карпенка 161) вул.М. Ломоносова 162) вул.Макаренка 163) вул.Пушкіна 164) вул.Танцорова 165) вул.Чалдаєва 166) вул.Ю. Гагаріна

Великобірківська селищна рада:

смт Великі Бірки 167) вул.Гагаріна

Великоберезовицька селищна рада:

смт Велика Березовиця 168) вул.Гагаріна

с.Велика Лука 169вул.Гагаріна

с.Йосипівка 170) вул.1-Травня 171) вул.Гагаріна

с.Мишковичі 172) вул.Гагаріна

с.Острів 173) вул.1 Травня 174) вул.Жовтнева

Залозецька селищна рада:

с.Гаї-Розтоцькі 175) вул.17 Вересня

Козівська селищна рада:

смт Козова 176) вул.Гагаріна 177) вул.Комарова 178) вул.Мічуріна 179) вул.Пушкіна 180) вул.Суворова 181) вул.Ціолковського 182) вул.Чалдаєва

с.Золота Слобода 183) вул.Гагаріна

с.Конюхи 184) вул.Щорса

с.Теофіпілка 185) вул.Жовтнева 186) вул.Мічуріна 187) вул.Першотравнева

Козлівська селищна рада:

с.Слобідка 188) вул.Колгоспна

Микулинецька селищна рада:

смт Микулинці 189) вул.8 Березня 190) вул.Гагаріна

с.Дарахів 191) вул.Гагаріна 192) вул.Колгоспна

с.Різдвяни 193) вул.Колгоспна

с.Тютьків 194) вул.Гагаріна

Підволочиська селищна рада:

смт Підволочиськ 195) вул.8 Березня

с.Галущинці 196) вул.Гагаріна

с.Хмелиська 197) вул.Колгоспна

Білецька сільська рада:

с.Ігровиця 198) вул.Гагаріна

с.Великий Глибочок 199) вул.Гагаріна

с.Плотича 200) вул.Гагаріна

с.Хомівка 201) вул.Пролетарська

с.Чистилів 202) вул.Гагаріна

Байковецька сільська рада:

с.Байківці 203) вул.Ю.Гагаріна

с.Лозова 204) вул.1 Травня 205) вул.8 Березня

Великогаївська сільська рада:

с.Великі Гаї 206) вул.Гагаріна 207) вул.Гагаріна-бічна

с.Дичків 208) вул.Колгоспна

с.Теофілівка 209) вул.Возз’єднання

Золотниківська сільська рада:

с.Соколів 210) вул.Першого Травня

Купчинецька сільська рада:

с.Ішків 211) вул.8 березня

с.Купчинці 212) вул.Жовтнева 213) вул.Островського 214) вул.Перше Травня

Озернянська сільська рада:

с.Озерна 215) вул.Гагаріна

Підгороднянська сільська рада:

с.Великий Ходачків 216) вул.Чалдаєва

с.Драганівка 217) вул.8 Березня 218) вул.Колгоспна

с.Забойки 219) вул.8 Березня

с.Почапинці 220) вул.Жовтнева 221) вул.Чалдаєва 222) вул.Чалдаєва-бічна

Скориківська сільська рада:

с.Гнилиці 223) вул.Колгоспна

Борщівська міська рада:

м.Борщів 224) вул.Катукова 225) вул.Кошового

с.Вовківці 226) вул.Колгоспна

с.Озеряни 227) вул.Колгоспна

Бучацька міська рада:

м.Бучач 228) вул.Матросова 229) вул.Некрасова 230) вул.Пушкіна 231) вул.Чайковського

Заліщицька міська рада:

м.Заліщики 232) вул.40 років Перемоги 233) вул.Гагаріна 234) вул.Чайковського

с.Бересток 235) вул.Чапаєва

с.Голігради 236) вул.Гагаріна

с.Касперівці 237) вул.Першотравнева

с.Лисичники 238) вул.Терешкова

с.Торське 239) вул.Жовтнева 240) вул.Колгоспна 241) вул.Кошового

Копичинецька міська рада:

м.Копичинці 242) вул.Чайковського

с.Котівка 243) вул.Колгоспна

Монастириська міська рада:

с.Високе 244) вул.8 березня

с.Горішня Слобідка 245) вул.8 Березня

с.Горожанка 246) вул.Ковпака 247) вул.Першотравнева 248) вул.Руднєва

с.Нова Гута 249) вул.Ковпака

с.Підлісне 250) вул.Гагаріна 251) вул.Горького

Хоростківська міська рада:

м.Хоростків 252) вул.17 вересня 253) вул.Гагаріна 254) вул.Комарова 255) вул.Кошового 256) вул.Чайковського

с.Хлопівка 257) вул.Жукова 258) вул.Мічуріна

Чортківська міська рада:

м.Чортків 259) вул.Петра Чайковського 260) вул.Степана Тудора 261) вул.Юрія Гагаріна 262) вул.Юрія Гагаріна бічна

Гримайлівська селищна рада:

смт Гримайлів 263) вул.Гагаріна 264) вул.Ковпака

с.Калагарівка 265) вул.Чехова

с.Оленівка 266) вул.Пушкіна

Мельнице-Подільська селищна рада:

смт Мельниця-Подільська 267) вул.В.Василевської 268) вул.Гагаріна 269) вул.Глінки 270) вул.Лермонтова 271) вул.Митяшкіна 272) вул.Некрасова 273) вул.Пушкіна 274) вул.Чернишевського 275) вул.Чехова

с.Панівці 276) вул.Гагаріна

Скала-Подільська селищна рада:

смт Скала-Подільська 277) вул.9 Травня 278) вул.Брюзгіна 279) вул.Островського 280) вул.Чайковського

с.Лосяч 281) вул.Колгоспна 282) вул.Паршукова

Товстенська селищна рада:

с.Нирків 283) вул.17 Вересня 284) вул.Гагаріна 285) вул.Глінки 286) вул.Крупської

с.Рожанівка 287) пров.Колгоспний

с.Садки 288) вул.Мічуріна

с.Слобідка 289) вул.8 Березня

Іване-Пустенська сільська рада:

с.Гермаківка 290) вул.Митяшкіна

Білобожницька сільська рада:

с.Білобожниця 291) вул.Комарова

с.Буданів 292) вул.1 Травня

с.Джурин 293) вул.Першотравнева

с.Джуринська Слобідка 294) вул.Жовтнева

с.Косів 295) вул.8 Березня

Колиндянська сільська рада:

с.Давидківці 296) вул.Гагаріна 297) вул.Жовтнева 298) вул.Ломоносова 299) вул.Першотравнева

с.Колиндяни 300) вул.Гагаріна

Нагірянська сільська рада:

с.Улашківці 301) вул.9 травня 302) вул.Жовтнева

с.Ягільниця 303) вул.Жовтнева

Трибухівська сільська рада:

с.Трибухівці 304)вул.8-го Березня 305)вул.Гагаріна 306) вул.Ломоносова