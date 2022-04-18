Є загиблі і поранені, серед них дитина, – окупанти обстріляли Львів

Під час ворожого удару по Львову кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами, повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін у Telegram.

Сьогодні зранку російські війська обстріляли Львів. Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами. Постраждалих серед пасажирів та залізничників немає. І команда вокзалу і команди поїздних бригад спрацювали чітко”, – йдеться у повідомленні

За словами Миколи Княжицького, у Львові потрапили у цивільну інфраструктуру, загиблі і поранені, серед них дитина.

За інформацією Повітряного командування “Захід”, вранці відбулося чотири ракетних удари по Львову. Повідомляє голова ОВА Максим Козицький у Telegram:

Три – по об‘єкті військової інфраструктури. Один – по шиномонтажу. Внаслідок влучань сталися пожежі. Гасіння ще триває. Об‘єкти зазнали суттєвих ушкоджень. На жаль, є загиблі та постраждалі. Станом на цю годину відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих . Серед постраждалих – одна дитина.