Хвилина мовчання на честь Володимира ТОРОГОЯ

Володимир був справжнім професіоналом – юрист, патрульний поліцейський, боксер. У 28 років він вже встиг залишити яскравий слід у серцях багатьох людей своєю щирістю та готовністю допомагати.

Колеги згадують його як людину, що вміла знаходити позитив у будь-якій ситуації. “Надійний, як стіна” – казали про нього. Якщо комусь була потрібна допомога – Володимир завжди приходив без зайвих слів.

Дитинство проводив у селі Цигани на Тернопільщині у бабусі. Після одруження в 2021 році разом з дружиною Ольгою оселився в Тернополі. З початком повномасштабного вторгнення став на захист України у складі 20-ї бригади спеціального призначення.

Командир мінометної батареї Володимир ТОРОГОЙ загинув 5 серпня 2022 року біля селища Велика Новосілка на Донеччині, підірвавшись на ворожій міні.

За свій подвиг посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишились батько Василь Павлович, сестра Ірина та дружина Ольга.