Тернопільському біатлоністу Дмитру Підручному вручено відзнаку «Найкращий спортсмен України березня 2019 року»

У Києві, в Олімпійському домі, відбулася церемонія вручення нагород найкращим спортсменам України за підсумками одразу двох спортивних місяців – грудня-2018 та березня-2019. Свої заслужені відзнаки отримали тріумфатори українського біатлону – Юлія Джима та тернополянин Дмитро Підручний. Звання найкращих тренерів місяців, відповідно, здобули їхні наставники – Урош Велепець та Юрай Санітра, – повідомляє прес-служба НОК України.

Як пояснив президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, через напружений графік успішні «зимники» традиційно отримують свої відзнаки вже навесні. Він також пригадав історичні успіхи наших біатлоністів у різні роки, відзначивши, що цього сезону Олімпійська чемпіонка-2014 Юлія Джима успішно продовжила переможні традиції.

Найкращою спортсменкою місяця Юлія стала завдяки своєму чудовому виступу на першому етапі Кубка світу в словенській Поклюці, де вона виборола «золото».

Свою нагороду отримав і Дмитро Підручний – українська сенсація на чемпіонаті світу, який, обійшовши грізних суперників, здобув історичну для нашої країни перемогу у чоловічій гонці переслідування.

«Знаю, що до цього Дмитро тричі брав нагороди в естафетах, але це перша особиста медаль на дорослих міжнародних стартах за його 14-річний спортивний «стаж». Приємно, що протягом останніх років Дмитро став одним із лідерів українського біатлону – й уся його кропітка робота, спрямованість на результат ознаменувалися таким фантастичним, неперевершеним звершенням», – сказав Сергій Бубка. Він зазначив, що для Дмитра це перше високе визнання НОК, для Юлії ж – друге, й побажав не зупинятись на досягнутому.

Зі свого боку лауреати двох спортивних місяців висловили свої емоції від присвоєння їм цих почесних нагород.

«Ще недавно стати найкращим спортсменом місяця було моєю мрією, і зараз це реальність. Дякую всім, хто допомагав мені на шляху до цієї перемоги», – сказав Дмитро Підручний.

«Звання найкращої спортсменки завоювати непросто. Відтоді, як я вперше отримала від НОК цю нагороду, я весь час прагнула здобути її знову. І нарешті вона моя. У мене є бажання – щоб молоде покоління долучалося до спорту й продовжувало нашу справу», – прокоментувала Юлія Джима.

Свої привітання зі званням найкращого тренера місяця від Сергія Бубки отримали і наставники біатлоністів – Урош Велепець (тренер Юлії Джими) та Юрай Санітра (старший тренер чоловічої збірної України), які зробили вагомий внесок в успіхи своїх підопічних.

Слова подяки були адресовані й президенту Федерації Володимиру Бринзаку: «Вдячні вам, що ви продовжуєте приділяти увагу розвитку біатлону на всіх вікових категоріях. Приємно, що під вашим керівництвом ми маємо такі історичні здобутки – «золото» на Олімпійських іграх-2014 і тепер – «золото» на чемпіонаті світу в Естерсунді-2019. Вірю, наша біатлонна дружина буде лише радувати свою велику армію прихильників й даруватиме нам чудові приводи для радості», – сказав головний олімпієць країни.

Насамкінець Сергій Бубка висловив подяку Збройним силам України й фізкультурно-спортивному товариству «Динамо» – за сприяння у вихованні наших успішних спортсменів, зазначивши що за кожним тріумфом спортсмена стоїть не лише його власні зусилля, а й титанічна робота оточення.

Фото із офіційного сайту НОК України

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