Архиєпископ Нестор і понад 40 тернопільських православних священників зробили тести на коронавірус
15 квітня священники Тернопільського благочиння, а також працівники єпархільного управління пройшли експрес-тести на коронавірус.
Першим медики провели тестування керуючому єпархією архієпископу Тернопільському і Кременецькому Нестору.
Загалом перевірку пройшли понад сорок кліриків Тернопільської єпархії ПЦУ.
Нагадаємо, що у зв’язку із загрозою поширення коронавірусу і запровадженими державою обмежувальними закладами, відповідно до рекомендацій Священного Синоду священники Тернопільської єпархії закликають мирян брати участь у богослужіннях у режимі онлайн.