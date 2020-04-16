Архиєпископ Нестор і понад 40 тернопільських православних священників зробили тести на коронавірус

15 квітня священники Тернопільського благочиння, а також працівники єпархільного управління пройшли експрес-тести на коронавірус.

Першим медики провели тестування керуючому єпархією архієпископу Тернопільському і Кременецькому Нестору.

Загалом перевірку пройшли понад сорок кліриків Тернопільської єпархії ПЦУ.

Нагадаємо, що у зв’язку із загрозою поширення коронавірусу і запровадженими державою обмежувальними закладами, відповідно до рекомендацій Священного Синоду священники Тернопільської єпархії закликають мирян брати участь у богослужіннях у режимі онлайн.