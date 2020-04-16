16:30 | 16.04.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Архиєпископ Нестор і понад 40 тернопільських православних священників зробили тести на коронавірус

Irena 0 Views Прокоментуй!

15 квітня священники Тернопільського благочиння, а також працівники єпархільного управління пройшли експрес-тести на коронавірус.

Першим медики провели тестування керуючому єпархією архієпископу Тернопільському і Кременецькому Нестору.

Загалом перевірку пройшли понад сорок кліриків Тернопільської єпархії ПЦУ.

Нагадаємо, що у зв’язку із загрозою поширення коронавірусу і запровадженими державою обмежувальними закладами, відповідно до рекомендацій Священного Синоду священники Тернопільської єпархії закликають мирян брати участь у богослужіннях у режимі онлайн.

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *