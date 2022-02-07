Про реальну шану ветеранам ОУН-УПА у Тернополі… (відео)

А ви знаєте скільки всього ветеранів ОУН-УПА в Тернополі було в 2019? Відповідаю – 38.

А знаєте скільки наприкінці 2021-го? Відповідаю – 32.

Нескладно здогадатись, що у найближчі роки їх кількість зменшуватиметься ще швидше… (((

А знаєте якою щомісячною сумою ми (тернополяни – через свою обрану місцеву владу) віддячуємо воякам УПА? Відповідаю – 850 грн. (((((((

Нещодавно під час розгляду питання про звіт соціальної програми “Турбота” за 2019-2021 рр., я запропонував дати доручення Фінансовому управлінню і Управлінню соціальної політики міськради підготувати відповідні зміни до діючих програми “Турбота” і Бюджету 2022 щодо підняття цих виплат хоча б до рівня 3000 грн.

Давати доручення під час сесії – звична практика.

Міський голова Сергій Надал ж відреагував, м’яко кажучи, дивно і навіть агресивно. Спершу сказав, що це вже зроблено. Але, як виявилось виплати підняти з 850 грн. до “аж” 1000 грн.

А далі – відмовився давати пропоноване мною доручення, супроводжуючи це нападками “треба було робити це вчасно, коли приймалась програма!”. Хоча, зазначу, зміни до більшості міських програм вносяться по кілька разів на рік.

Також він сказав неправду щодо НЕпідтримки нами прийнятої раніше програми.

Через кілька років НЕ БУДЕ КОГО ВЖЕ ШАНУВАТИ!!!

Видавати книжки і ставити пам’ятники ми ще встигнемо!

А шанувати ЗА ЖИТТЯ – ні! :(((

Вояки УПА не заслужили останні роко прожити максимально щасливо й в достатку в Україні, за яку вони боролись, ризикуючи усім?

Та вони заслужили на значно більше ніж 3000 чи 5000 грн. на місяць! Тим більше, що для бюджету міста це легко під силу!

Чесно, трохи шокований.

P.S. Щоб не виглядало так, ніби я лише шукаю до чого то “вчіпитись”, зазначу, що на пленарному засіданні сесії була підтримана моя пропозиція надати земельну ділянку учаснику бойових дій, якому раніше відмовляли. Тому, тут щиро дякую за конструктив. Депутат тернопільської міської ради від “Сили Людей” Іван Сороколіт