Тернопільську фірму не пустили будувати майданчик для гвинтокрилів за 20 мільйонів

ТОВ «Тернопільське управління механізації» брало участь у тендері на будівництво злітно-посадкового майданчику гвинтокрилів клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова. Очікувана вартість робіт становила 19,57 млн. грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Пропозиція тернополян у сумі 19,47 млн. грн. була меншою від переможці «Інтеграл сістемс», але вона була відхилена, оскільки ТОВ «Тернопільське управління механізації» не надало частину необхідної інформації. Зокрема, про технічні, якісні та кількісні характеристики, забезпечення тендерної пропозиції.

За результатами тендеру, ТОВ «Інтеграл сістемс» збудує у львівській лікарні злітно-посадковий майданчик гвинтокрилів за 19,54 млн. грн. Фірма збудує сам майданчик, встановить огорожу, ввідно-розподільчу шафу, дизель-генераторну установку, вертодромний маяк, проведе освітлення тощо.

Устаткування коштуватиме 8,28 млн. грн., вартість матеріальних ресурсів обійдеться в 5,87 млн. грн., зарплатня – 1,04 млн. грн., прибуток – 105 тис грн.

Майданчик для посадки гелікоптера будуватимуть біля реанімаційного та діагностичного відділень лікарні швидкої допомоги, де є КТ і МРТ, а також усі види досліджень. За умовами тендеру, збудувати майданчик для гелікоптерів мають до кінця червня 2022 року.

На торгах у переможця було три конкурента, окрім ТОВ «Тернопільське управління механізації», ще дві львівські фірми – ПП «Ромб +» та ТОВ «Західбудпроект».



