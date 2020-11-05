Тернополяни об’єдналися у спільній молитві на вервиці у соціальній мережі Instagram

Впродовж місяця жовтня вірні УГКЦ, зокрема молодь Тернопільщини, молилися на вервиці в режимі онлайн у мережі Instagram. Ініціатива відбувалася щовечора впродовж місяця з благословення та заклику архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка. Близько тисячі родин єдналися для спільної молитви, а очолював її о. Роман Демуш, священник Архикатедри Тернополя.

Відтак, 31 жовтня, у заключний день, охочі зібралися на спільну молитву в Архикатедральному Соборі Тернополя Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці.

«Особливістю жовтневої молитви було те, що вона мала особливе намірення за сім‘ю та родину, – розповідає о. Роман. – Вечірні молитви щовечора супроводжувалися роздумами з книги Папи-емерита Венедикта XVI «Думки про подружжя та сім‘ю». Особливо зворушливим досвідом «віртуальної» молитви, за посередництвом соціальних мереж, стала жива зустріч в храмі, яка стала кульмінацією цієї ініціативи».

Власне, на початку місяця усіх молільників, що брали участь в молитовному проєкті, благословив митрополит Василій, записавши коротке відеозвернення в соціальній мережі, заохочуючи вірних до щоденної молитви у сім‘ї.

прес-служба архиєпархії