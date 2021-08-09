14:26 | 9.08.2021
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Новини Тернополя 

В тернопільському садочку спалах кишкової інфекції

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Держпродспоживслужба розслідує спалах кишкової інфекції серед вихованців дитячого садка міста Тернополя

 Зареєстровано спалах кишкової інфекції серед дітей молодшої групи у дитячому садочку міста Тернополя, що відкрився 02 серпня 2021р після традиційного ремонту у літній період.

Про перші два випадки захворювань серед дітей стало відомо 05.08.2021р., у той же день спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області та ДУ « Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» розпочали розслідування з метою встановлення причин виникнення інфекційних захворювань. Очікуємо результатів лабораторних досліджень.

За рекомендацією Держпродспоживслужби з 09.08.2021р. молодша група даного закладу закрита.

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