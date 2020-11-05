Борщівська вишиванка увійшла до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України
Борщівська вишиванка увійшла до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України.
Нагадаємо, нещодавно відбулося чергове засідання Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України.
За підсумками засідання Експертна рада рекомендувала МКІП включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини 5 елементів, серед яких – Борщівська вишиванка.
Це важливий крок в рамках підготовки номінаційного досьє до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО, яку здійснює ГО «Інститут культури України».
Окрім Борщівської вишиванки, до Національного переліку увійдуть:
- Технологія створення клембівської сорочки «з квіткою»;
- Великоднє гуляння «Водити Володара» в селі Розкошівка Теплицького району Вінницької області
- «Культура приготування українського борщу»
- Карпатське ліжникарство.