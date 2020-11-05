13:31 | 5.11.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Борщівська вишиванка увійшла до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Борщівська вишиванка увійшла до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України.

Нагадаємо, нещодавно відбулося чергове засідання Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України.

За підсумками засідання Експертна рада рекомендувала МКІП включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини 5 елементів, серед яких – Борщівська вишиванка.

Це важливий крок в рамках підготовки номінаційного досьє до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО, яку здійснює ГО «Інститут культури України».

Окрім Борщівської вишиванки, до Національного переліку увійдуть:

  • Технологія створення клембівської сорочки «з квіткою»;
  • Великоднє гуляння «Водити Володара» в селі Розкошівка Теплицького району Вінницької області
  • «Культура приготування українського борщу»
  • Карпатське ліжникарство.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *