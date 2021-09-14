На Тернопільщині зрубане дерево убило 29-річного чоловіка

Мешканець села отримав смертельну травму під час санітарної рубки лісу.

У Тернопільській області працівники поліції розслідують обставини трагічної загибелі 29-річного жителя села Цвітова. Про нещасний випадок, який трапився з молодим чоловіком, правоохоронцям повідомив один із працівників Бучацького лісового господарства.

Як йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції, на місці події було з’ясовано, що мешканець села Цвітова перебував в лісі під час санітарної вирубки.

“Одне з дерев розкололося та впало на потерпілого. Його доправили до районної лікарні. На жаль, травми від удару виявилися несумісні з життям – чоловік, 1992 року народження, помер у медзакладі”, – сказано у повідомленні.

Слідчі внесли інформацію про цю подію до єдиного реєстру досудових розслідувань згідно ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей) КК України. Подробиці інциденту з’ясовують.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі на чоловіка впало сухе дерево. Його госпіталізували в лікарню з травмою обох ніг.