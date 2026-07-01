Після 28 років на чолі школи №29: Анатолій Ятищук завершує директорську кар’єру

У Тернопільській спеціалізованій школі І–ІІІ ступенів №29 завершилася ціла епоха. Після майже 28 років керівництва закладом свою директорську діяльність завершує Анатолій Васильович Ятищук, який очолював школу з лютого 1998 року.

Про завершення важливого етапу професійного життя багаторічного керівника повідомив колектив навчального закладу. У дописі працівники школи подякували Анатолію Ятищуку за роки відданої праці, мудре керівництво та внесок у розвиток освітньої установи.

«Упродовж багатьох років Ви були не лише директором, а й мудрим керівником, наставником і людиною, яка щиро вболівала за школу, її вчителів та учнів», – зазначили колеги.

Анатолій Ятищук став директором школи №29 у 1998 році, змінивши на посаді першого керівника закладу Олега Табаку. До цього працював заступником директора. За освітою він учитель української мови та літератури і зарубіжної літератури, а свій професійний шлях розпочинав у молодіжних організаціях та педагогічній сфері.

За роки його керівництва школа №29 стала одним із найвідоміших навчальних закладів Тернополя. Заклад неодноразово демонстрував високі результати зовнішнього незалежного оцінювання, а поглиблене вивчення іноземних мов стало однією з його візитівок.

Колеги відзначають, що завдяки далекоглядності, відповідальності та людяності директора школа успішно розвивалася, долала виклики часу та зберігала атмосферу взаємної поваги й довіри. Саме під керівництвом Анатолія Ятищука сформувався колектив, який став справжньою командою однодумців.

«Ваша праця залишиться в історії школи, у досягненнях наших учнів, у вдячності батьків і в серцях усіх, кому пощастило працювати поруч із Вами», – йдеться у зверненні педагогів.

Багаторічна праця Анатолія Ятищука була відзначена званням «Відмінник освіти України» та орденом «Володимир Великий». Його ім’я нерозривно пов’язане з історією школи №29 та кількома поколіннями її випускників.

Нагадаємо, за результатами конкурсу новою директоркою Тернопільської спеціалізованої школи №29 стала Оксана Стецька, яка очолить заклад на новому етапі його розвитку.