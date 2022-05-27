Бізнес Тернопільщини сплатив до місцевих бюджетів 302 млн грн єдиного податку

За 4 місяці цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих бюджетів 302 млн грн єдиного податку. Це на 39,4 млн грн більше, ніж очікувалося. Приріст цього платежу до січня-квітня минулого року склав 58,7 млн гривень.

Значна частка сплаченого податку – внесок приватних підприємців. З початку цього року вони сплатили 233,8 млн грн єдиного податку, що на 51,3 млн грн більше, ніж минулоріч. Юрособи-спрощенці перерахували тергромадам у січні-квітні 68,2 млн грн єдиного податку, а це плюс 7,4 млн грн порівняно з минулим роком.

Варто зазначити, що платниками єдиного податку на території області є понад 30 тисяч фізичних осіб – підприємців та більше 3800 платників – юридичних осіб.

Головне управління ДПС в області висловлює вдячність усім представникам бізнесу, які працюють і вчасно сплачують єдиний податок, незважаючи на пільги щодо його сплати на період воєнних дій.