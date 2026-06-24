На Бережанщині затримали автопоїзд із буком за сумнівними документами

У селі Рогачин Нараївської громади співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили автопоїзд, завантажений деревиною. На вимогу пред’явити документи водій надав товарно-транспортну накладну, але дані у ній виявилися сумнівними. На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 міста Бережани.



Було встановлено, що водій вантажівки з напівпричепом перевозив зрубані дерева породи бук. У супровідних документах, наданих поліцейським, був вписаний інший транспортний засіб та деревина іншої породи. Яким чином майже 20 кубічних метрів лісопродукції дорогої породи опинилися на автопоїзді – поліцейські з’ясовують.



На даний час вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 246 Кримінального кодексу України – незаконне перевезення лісу. Встановлюється сума збитків.



Автопоїзд з деревиною вилучено. Вирішується питання про арешт.





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