Історія забудови однієї з найбільших зелених зон Тернополя – парку Національного Відродження – триває вже 13 років. Починаючи з 2012 року, міська влада на чолі із Сергієм Надалом послідовно намагалася забудувати частину парку під різними прикриттями. Обіцяли будувати готель, потім – соціально-спортивний центр для дітей. У результаті місто отримало багатоповерхову будівлю посеред парку, яку тернополяни називають «Пам’ятником Надалу».



Як усе починалося



У 2012 році депутати міської ради ухвалили рішення про відведення 0,6 га землі парку для комунального підприємства «Тернопільбудінвестзамовник». За рік були видані містобудівні умови на будівництво «екологічного» готелю. Що саме мало бути екологічного в готелі, побудованому в парку, залишилося загадкою.



Це рішення викликало хвилю протестів у місті. Тернополяни блокували будівельну техніку, чергували цілодобово на місці забудови, навіть лягали під колеса машин із будматеріалами. У результаті будівництво на деякий час зупинили. Однак забудовники повернулися до проєкту у 2017 році, змінивши назву об’єкта на «Вулична академія».



Суди, експертизи та затягування справи



Активістка Юлія Мамчак разом із небайдужими тернополянами почала судову боротьбу. Завдяки зібраним усім містом коштам було проведено експертизу в Київському інституті судових експертиз, яка довела, що будівництво є незаконним. Експертиза підтвердила невідповідність проєкту цільовому призначенню землі та містобудівній документації. У 2023 році Тернопільський окружний суд також визнав забудову незаконною.





Однак ці рішення не завадили забудовникам отримувати нові документи. У червні 2024 року було зареєстровано сертифікат про введення в експлуатацію об’єкта – соціально-спортивного центру «Вулична академія». Формально проєкт мав включати спортивні майданчики для дітей, тренажерні зони, роздягальні, навіть хостел. Натомість громада отримала шестиповерхову будівлю із закладом громадського харчування та паркінгом, а спортивна інфраструктура залишилася лише на папері.



Що відбувається зараз



На сьогодні на території об’єкта тривають роботи з благоустрою: облаштовують доріжки, парковку, встановлюють лавочки та зону відпочинку. Роботи виконуються за завданням ГО «Фундація зірок світового футболу “Діти+”», яка діє в межах угоди з КП «Тернопільбудінвестзамовник», пише 20 хвилин.



Міська рада заявляє, що не видавала дозволів на ці роботи. Як зазначила речниця міської ради Мар’яна Зварич, управління муніципальної інспекції перевіряє ситуацію, але жодних реальних дій для зупинення робіт не здійснено.



Обіцяного спортивного майданчика розміром 42 х 22 метри з трибунами так і немає. Голова ГО «Діти+» Ігор Данилевич пояснює це обмеженнями по землі та деревами. Водночас парковка і комерційні об’єкти з’явилися швидко й безперешкодно.



«Пам’ятник Надалу»



Забудова парку стала символом правління Сергія Надала у Тернополі. За роки перебування на посаді він залишає після себе не тільки фонтани та тротуари, але й багатоповерхові забудови в парках. «Вулична академія» – це не лише приклад маніпуляцій під добрі наміри, але й демонстрація того, як міська влада нехтує інтересами громади на користь бізнес-інтересів.



Попри численні судові заборони, протести та обурення громади, частина парку Національного Відродження перетворилася на бетонну зону. І ця історія ще раз доводить, що боротьба за зелені зони Тернополя – це боротьба проти системи, яка, здається, працює не на громаду, а на свої інтереси.