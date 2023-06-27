“Пам’ятник Надалу” в парку Національного Відродження суд вчергове визнав незаконним

Вже 11 років, як тернопільська влада намагається забудувати парк Національного Відродження. Все розпочалося у 2012 році, коли депутати під керівництвом мера Сергія Надала затвердили проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 0,6 га для КП «Тернопільбудінвестзамовник».





Згодом на звернення КП у 2013 році управлінням містобудування, архітектури та кадастру було видано містобудівні умови та обмеження на будівництво готелю, який мав бути не простий, а екологічний. Щоправда, що в ньому екологічного, сказати важко, хіба що малося на увазі розміщення його у парку Національного відродження.

Це рішення місцевої влади так обурило тернопооян, що вони не тільки чергували цілодобово на місці забудови, а в прямому сенсі лягали під колеса автівок, що перевозили будівельні матеріали.

Тоді забудовники, так би мовити, затихли і почали роботу з документами, аби комар носа не підточив.

Після впорядкування документації будівництво розпочалося знову, і хоча назва нова – вулична академія, та суть незмінна, адже цільове призначення земельної ділянки – будівництво готелю з закладом громадського харчування.

Активісти пішли шукати справедливості у судах. У процесі розгляду справи довелося зробити експертизу, яка вартувала понад 20 тисяч гривень. Гроші тоді збирали усім містом. Зі слів активістки Юлії Мамчак, експертиза довела повністю незаконність та невідповідність містобудівній та проєктній документації цільового призначення ділянки. Також містобудівні умови скасувала ДАБІ Тернопільської області теж через невідповідність документів та призначення землі.

– 22 листопада 2017 року Управління містобудування, архітектури та кадастру під головуванням Василя Бесаги видало Містобудівні умови та обмеження номер 60 для “Вуличної академії” в парку Національного відродження. На початку 2018 року відділ ДАБІ міської ради під керівництвом Михайла Горішнього видав дозвіл на будівельні роботи. Ми пішли в суд. У судовому процесі замовили і завдяки всім небайдужим оплатили експертизу в Київському інституті судових експертиз, що підтвердила незаконність будівництва в парку, – розповідає Юлія Мамчак.

Справу в судах затягували, а будівництво продовжувалось, саме тому активісти неодноразово зверталися до суду з заявою про забезпечення позову.

– Ми просили про припинення робіт, поки триває суд. І тричі нам відмовляли. Їх обґрунтування, якщо висловитись по-простому, звучало так: не можемо зупинити будівництво, бо якщо воно законне, нема підтвердження того, що ви здатні фінансово покрити збитки інвестору. Вирішила піти іншим шляхом. Через звернення у ДАБІ України з додаванням експертизи та вимогою скасувати дозвільні документи контролюючими органами. Сталося диво. Під тиском експертизи рішенням ДАБК Тернопільської області містобудівні умови після перевірки скасували, – каже Юлія Мамчак

Тоді представники інвесторів вирішили оскаржили це рішення в суді. Вони подали на забезпечення позову, тобто на час розгляду справи просили зупинити скасування містобудівних умов, щоби мати право будувати в парку, що їм задовільнили з першого разу.

Саме забезпечення позову, що дозволяло будівництво в процесі суду аж на рівні Верховного суду, активістам вдалося виграти.

За цей час ця незаконна будівля в парку отримала назву “Пам’ятник Надалу”.



І знову Тернопільський окружний суд 23 квітня 2023 року визнав незаконність будівництва в парку Національного Відродження.

Наступним кроком мало б бути рішення міської влади про повернення земельної ділянки у комунальну власність через неправомірне використання. Але Сергія Надала та депутатів, ймовірно, влаштовує такий стан речей. Та й певно вони безпосередньо мають свій інтерес. А може, так міський голова хоче увіковічити своє ім’я в історії Тернополя. Не кожен мер має свій пам’ятник при житті…