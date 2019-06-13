Скандальну забудову в парку Національного Відродження можуть знести

Нагадаємо, історія з забудовою парку Нацвідродження тягнеться вже декілька років. Ще у 2014 там хотіли звести екоготель із закладом громадського харчування. Почати будівництво не дозволила громадськість. Вже через два роки, у 2016, з’явились документи на будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія». Та на акції протесту знову вийшли громадські активісти. Сутички тривали кілька місяців. Врешті будівництво відновили, а активісти подалися до суду.

А допоки земельна ділянка перебувала під арештом, будівництво там таки продовжувалося. Тому навіть якщо буде завершене будівництво, його чекає доля скандального будівництва біля залізничного вокзалу, в яке вкладені мільйони, але в експлуатацію досі не ввели.