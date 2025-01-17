Хвилина мовчання на честь Назарія КУЛИНЦЯ

Назарій був надзвичайно світлою людиною – завжди усміхнений, щирий і відкритий до людей. Його життєрадісність та добре серце пам’ятають усі, хто знав його у рідних Млинівцях на Тернопільщині.

Випускник Львівської політехніки, він здобув фах радіоелектронщика. Але коли прийшла загроза Україні – одразу після Майдану став добровольцем батальйону “Збруч”.

“Як закінчиться війна, навчу тебе стріляти”, – жартома обіцяв друзям снайпер Назарій. Він переживав, що життя швидко минає та підтримував побратимів добрим словом навіть у найважчі хвилини.

Життя 26-річного захинсика обірвалося 1 лютого 2015 року в селі Червоний Чабан на Херсонщині під час трагічного випадку у польовому таборі.

За мужність і відданість Назарій КУЛИНЕЦЬ удостоєний звання “Почесний громадянин Тернопільської області”. Його пам’ять увічнена на меморіальній дошці рідної школи. У невимовному горі залишились батьки.