Із 7 по 9 квітня Тернопіль накриє “КіноХвилька” (програма)

До Файного з`їдуться режисери, мультиплікатори, творці дитячих телепередач та кеівники кніошкіл з усієї України. Не пропустіть! Вхід – вільний!

Детальна програма І Всеукраїнського фестивалю дитячого кіно, анімцаії і телебачення “КіноХвилька” – читайте,плануйте активні вихідні!

Його мета – популяризація українського дитячого кіно, мультфільмів, телепрограм; зацікавленість дітей та молоді власними казковими персонажами.

Організатори: ГО «Творче об`єднання «КіноХвиля» за сприяння Тернопільської міської ради, Державного агентства України з питань кіно, Національної спілки кінематографістів України.