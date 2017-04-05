Із 7 по 9 квітня Тернопіль накриє “КіноХвилька” (програма)
До Файного з`їдуться режисери, мультиплікатори, творці дитячих телепередач та кеівники кніошкіл з усієї України. Не пропустіть! Вхід – вільний!
Детальна програма І Всеукраїнського фестивалю дитячого кіно, анімцаії і телебачення “КіноХвилька” – читайте,плануйте активні вихідні!
Його мета – популяризація українського дитячого кіно, мультфільмів, телепрограм; зацікавленість дітей та молоді власними казковими персонажами.
Організатори: ГО «Творче об`єднання «КіноХвиля» за сприяння Тернопільської міської ради, Державного агентства України з питань кіно, Національної спілки кінематографістів України.