Афіша Тернополя 

Із 7 по 9 квітня Тернопіль накриє “КіноХвилька” (програма)

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До Файного з`їдуться режисери, мультиплікатори, творці дитячих телепередач та кеівники кніошкіл з усієї України. Не пропустіть! Вхід – вільний!

Детальна програма І Всеукраїнського фестивалю дитячого кіно, анімцаії і телебачення “КіноХвилька” – читайте,плануйте активні вихідні!

Його мета – популяризація українського дитячого кіно, мультфільмів, телепрограм; зацікавленість дітей та молоді власними казковими персонажами.
Організатори: ГО «Творче об`єднання «КіноХвиля» за сприяння Тернопільської міської ради, Державного агентства України з питань кіно, Національної спілки кінематографістів України.

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