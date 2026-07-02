На Кременеччині після зливи ледь не втопилися діти, які опинилися у стрімкому потоці (відео)

У селі Горинка Кременецької громади після потужної зливи сталася надзвичайна подія, під час якої двоє малолітніх дітей опинилися в небезпеці через сильний потік води.

Про інцидент повідомила у Facebook журналістка Зоя Карпюк. За її словами, після рясного дощу вулиці населеного пункту підтопило настільки, що вода перетворилася на стрімкий потік. Діти, бавлячись у воді, зайшли надто далеко, і течія почала їх зносити.

На допомогу негайно кинулися голова Кременецької районної військової адміністрації Віталій Кудлак, місцевий житель Сергій Сиротюк, а також школяр Давид Геремета, який закінчив 9 клас. Хлопець допомагав витягувати молодших дітей із води та надавав їм допомогу до прибуття дорослих.

До порятунку також долучилися інші небайдужі мешканці, які перебували поруч і не залишилися осторонь.

За словами Зої Карпюк, усі діти залишилися живими. Тим, хто потребував медичної допомоги, її мають надати в лікарні.

На місці події працювали правоохоронці, рятувальники, представники місцевої влади та освітяни. Також повідомлялося про тимчасове перекриття дороги у напрямку Тернополя.

Обставини події з’ясовуються. Місцевих жителів закликають бути особливо обережними під час негоди та не допускати перебування дітей поблизу сильних потоків води.