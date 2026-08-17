На Вінничині скасовано хресний хід УПЦ МП до Почаївської лаври

У зв’язку з воєнним станом та відповідно до розпорядження адміністрації Вінницької області традиційна хресний хід 19 серпня з Браїлівського монастиря до Почаївської лаври цього року не проводитиметься.

Про це 13 серпня повідомляє Релігійна правда з посиланням на Вінницьку єпархію Української Православної Церкви МП.

“Просимо вірян із розумінням та відповідальністю поставитися до цих обставин”, — йдеться в оголошенні.

При цьому, в єпархії повідомляють, що Богослужіння у день свята Преображення Господнього у Браїлівському монастирі розпочнеться о 09:00. Усіх охочих запрошують до спільної молитви.

До повномасштабного вторгнення традиційна піша хресна хода зі Свято-Троїцького Браїлівського жіночого монастиря до Успенської Почаївської лаври зазвичай розпочиналася 19 серпня, на свято Преображення Господнього (за юліанським календарем).

Мета паломництва — встигнути до Почаєва на престольне свято Успіння Пресвятої Богородиці. Проте через заборони обласних військових адміністрацій на проведення масових заходів та ходів в умовах воєнного стану подібні масові акції обмежуються або скасовуються.