Потужна злива підтопила трасу М-19 на Тернопільщині: рух транспорту ускладнений

У четвер, 2 липня, на півночі Тернопільської області пройшла потужна злива, яка призвела до підтоплення окремих ділянок доріг та ускладнення руху транспорту.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області, через аномально велику кількість опадів за короткий проміжок часу було підтоплено ділянку міжнародної траси М-19 у селі Горинка.

Наразі рух вантажного транспорту на цій ділянці організовано у реверсному режимі. Для легкових автомобілів дорожні служби оперативно забезпечили об’їзд комунальними вулицями населеного пункту.

Водіїв закликають бути особливо уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості руху та, за можливості, обирати альтернативні маршрути в обхід села Горинка.

Також у Службі відновлення нагадують: якщо сильна злива застала в дорозі, варто знизити швидкість, увімкнути ближнє світло фар та перечекати негоду на безпечній ділянці дороги або поблизу заправних станцій.

Наслідки негоди на місці продовжують ліквідовувати відповідні служби.