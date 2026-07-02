Тернопільщина втратила захисника Василя Росоху

Передчасно згасло життя людини, яка була учасником бойових дій та стала на захист України у найважчий для неї час. Ця втрата є болючою для всієї громади.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і всім, хто знав та любив Василя Миколайовича. Поділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі.

Світла пам’ять про Василя Миколайовича назавжди житиме у серцях земляків. Нехай Господь дарує йому вічний спокій, а рідним — сили пережити це непоправне горе.

Вічна пам’ять.