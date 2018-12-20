“Вікторія М”, “Фаворит”, “Східний масив” та інші, – тернополяни масово скаржаться на ЖЕКи, які не прибирають
Тернополяни масово скаржаться на ЖЕКи, які не прибирають прибудинкову територію. Зараз це особливо відчутно, коли намело чимало снігу. Про це йдеться у групі Тернопільські плітки.
- ЖЕК “Вікторія М” не справляється зі своїми обов’язками, – пишуть у групі.
Зокрема, на вулиці Володимира Великого відколи почав падати сніг, його й не чистили.
За словами Віталія Ділая, ЖЕК “Фаворит” на Дружбі, Кутківцях та вулиці Підгірна ігнорує постійно свої обов’язки.
- “Фаворит” також мав нас на увазі. Будного – так само, – пише Inna Vivcharyk.
- ЖЕК “Фаворит” на Лучаківського – повний ігнор. Не хочуть встановити світла під під’їздом, прибирання в під’їзді раз в місяць, і то не кожен. Тротуари і прибудинкові території не розчищені, – пише Назар Городиський.
Така ж ситуація і на вулиці Тарнавського, у центрі (ЖЕК №4), на масиві Канада.
За словами Андрія Гоцуляка, він сам розгортав сніг, а мало б розгортати ПП “Наш дім”.
За словами Марії Гапій, район Канада напевно не входить до міста Тернопіль. Ще з понеділка не розчищено, і люди це все “місять” кожен день, комунальникам все одно, – пише вона.
До слова, нещодавно міський голова Сергій Надал провів інспекції дворів. Після побаченого обіцяв, що керівники ОСББ та ЖЕКів, які погано очищають двори від снігу – будуть покарані. Також міський голова закликав тернополян бути активними та повідомляти мерію про непрофесійні дії керівництва ОСББ та ЖЕКів. Адже він видав відповідне розпорядження – мешканці будинків можуть не платити за прибирання території, якщо ОСББ та ЖЕКи погано виконують свої функції.
Мікрорайон “Канада”.