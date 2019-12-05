На Зборівщині учні зі священником посадили алею «Миру» із 40 садженців сосни

Цими днями на Зборівщині, у селі Плісняни, відбулись екологічні місії. Референт Екологічного Бюро УГКЦ о. Василь Шафран на запрошення місцевого душпастиря о. Назара Гербіша дав екологічну катехизу школярам, місцевій владі та усім небайдужим парохіянам, які глибоко зацівакавились церковним вченням про відповідальне ставлення до Божого Створіння.

Першими еко-катехизу почули школярі та вчителі Пліснянської школи І-ІІ ступенів. У своїй промові, о. Василь звернув увагу на залежність екологічного стану нашої планети, нашої країни та стану нашого здоровя та, від нашого ставлення до природи. Тези екореферента були підсилені різними мультимедійними фотографіями та відеоматеріалами, які присутні мали можливість переглянути та прокоментувати.

Після теоретично-просвітницької частини усі присутні перейшли до практичної і на території школи посадили алею «Миру» із 40 садженців сосни. Референт розповів про всеукраїнську акцію «Посади дерево миру» та про екологічну цінність дерев та лісу для всієї флори та фауни місцевого ландшафту.

У парафіяльному храмі Різдва Пресвятої Богородиці двоє священиків разом із парохіянами відслужили Божественну Літургію, де спільно молились за збереження усього Божого Створіння. Після богослужіння екореферент нагадав присутнім, як сьогодні через людську діяльність забруднюється повітря, вода, земля; гинуть тварини, рослини, птахи; і як церква реагує на ці виклики часу.

Відтак подібні місії пройшли у селі Ценів, на Тернопільщині. Спочатку священики відвідали школу, де школярі, вчителі та усі працівники почули екологічну катехизу на основі сучасного вчення Католицької Церкви про Богом створений світ і наслідки людської діяльності.

Другою практичною частиною шкільної еко-катехизи стало спільне посадження садженців сосни, які присутні посадили на пришкільній території. Референт також розповів школярам про Всеукраїнську акцію «Посади дерево миру» та про екологічну цінність дерев та лісу для всієї флори та фауни місцевого ландшафту.

Після школи священики мали ще зустріч з представниками місцевої влади та подались до парафіяльного храму св. Архистритига Михаїла. Спочатку було відслужено Божественну Літургію і виголошено екологічну катехизу Усі зустрічі екореферента із парафіянами, були ретельно підготовлені місцевим священиком, який дбає про духовне та екологічне просвіщення своєї пастви. Тому для парафіяльної та шкільної бібліотечок були подаровані різні друковані видання Екологічного Бюро УГКЦ.

повідомив о. Василь Шафран