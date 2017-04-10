Наталія Легонькова з Тернопільщини фінішувала другою на марафоні у Німеччині!

Легкоатлетка з Бережан Наталія Легонькова Українська прийшла другою на марафоні у Німеччині.

Змагання входили до серії IAAF Silver Label Road Races, – повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Легонькова подолала дистанцію за 2:33.20 години. Першою на марафоні стала Фате Тола, яка представляє країну-господарку Німеччину. Тола пробігла за 2:27.48 години. Третьою фінішувала Тетяна Вернигор з результатом 2:38.48 години.

Ще кілька років тому Наталія Легонькова брала участь у забігах в якості любителя. А зараз на її рахунку перемоги на марафонах у Бидгощі, Единбурзі, Тулузі, Белфасті. Тренується Наталія у Тетяни Кузіної.