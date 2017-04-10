На Кременеччині затримали п’яницю, який обкрадав чужі хати

Мобільного злодія спіймали працівники Кременецького відділу поліції. Мешканець райцентру викрав телефон з будинку місцевого жителя.

49-річний чоловік не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Гроші на гулянки і випивку кременчанин шукав в чужих помешканнях та кишенях, за що відбував покарання. Однак законно заробляти не збирався, знову коїв протиправне.

Мобільний телефон злодій виніс з відчиненого будинку. Власники помешкання поралися по господарству, а двері залишили відчиненими, чим і скористався злодій. Зайшов до кімнати та вхопив першу цінну річ – мобільний телефон.

Хотів чимскоріш продати крадене, однак його наміри випередили правоохоронці. Крадія розшукати, а телефон вилучили. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Підозрюваного перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів. Тривають слідчі дії.