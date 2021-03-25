Дмитро Малярчук та Володимир Кріса створюють мініатюрні бронзові моделі визначних споруд Тернополя

Дмитро Малярчук із Володимиром Кріса вирішили продовжити життя проекту Бронзовий Тернопіль.

Цього разу вони беруться за створення мініатюрних бронзових моделей визначних споруд Тернополя, які зможе придбати собі кожен.

На відео перші спроби 3d друку та гіпсові моделі, які ми у 2016 році використали для створення макету, який розташований біля Катедри.

Остаточний варіант буде бронзовим із хорошою деталізацією та невеличкою гранітною підставкою.

Із приводу можливості придбання сувенірки просимо звертатися до Dmytro Muljarchuk. Нагадаємо, у місті встановлено бронзові макети Ратуші, Парафіяльного костелу, площі Старий Ринок і Великої Синагоги, Першої державної Тернопільської гімназії. Над проектом «Бронзовий Тернопіль» працювали художник, скульптор Дмитро Мулярчук, різьбяр, художник Володимир Дусан, архітектор Борис Солонін, краєзнавець Тарас Циклиняк, архітектор, 3-D моделювальник Володимир Кріса.