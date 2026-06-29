На Тернопільщині встановили рекорд України: 340 людей безперервно читали Конституцію

У День Конституції України, 28 червня, на Тернопільщині зафіксували новий національний рекорд. У Білецькій територіальній громаді відбулося наймасовіше безперервне читання Конституції України, до якого долучилися сотні людей. Про це повідомили на сайті Книги світових рекордів.

Рекорд офіційно внесли до Книги світових рекордів України в категорії «Масові заходи». Упродовж понад двох годин 340 учасників по черзі зачитували статті Основного Закону держави, не перериваючи естафету читання.

Організатори зазначають, що акція стала символом єдності, поваги до державних цінностей та усвідомлення важливості Конституції як фундаменту української державності. До встановлення рекорду долучилися жителі громади різного віку, які спільно продемонстрували свою громадянську позицію.

Офіційне підтвердження досягнення та вручення відповідних дипломів здійснила представниця Книги світових рекордів, депутатка Тернопільської міської ради, журналістка та громадська діячка Мар’яна Юрик.

Подія стала однією з наймасштабніших на Тернопільщині з нагоди 30-річчя Конституції України та засвідчила, що спільні громадські ініціативи здатні об’єднувати людей навколо важливих для країни цінностей.