У Тернополі розпочав роботу новий стаціонарний центр проекту «СпівДія заради Дітей»

Це — інтерактивні заняття для дітей від 5 до 12 років.

Місцева команда вже встигла познайомилась з дітками та розпочала подорож світом професій у ролі вебдизайнерів.

Що робили? Створювали обкладинку власного сайту на паперовому смартфоні та розроблювали унікальних роботів із Лего! Багато рухались співали та танцювали.

Щоб взяти участь, зареєструйтесь тут — https://bit.ly/3Oba1XA та очікуйте на дзвінок місцевого координатора.

Заняття відбуваються по групах 2 рази на тиждень по 3 год.

Проект реалізує команда благодійного фонду СпівДія за підтримки ЮНІСЕФ та Міністерство молоді та спорту України. Найближчим часом очікуємо на відкриття нових осередків в інших містах.