У Тернополі розпочав роботу новий стаціонарний центр проекту «СпівДія заради Дітей»
Це — інтерактивні заняття для дітей від 5 до 12 років.
Місцева команда вже встигла познайомилась з дітками та розпочала подорож світом професій у ролі вебдизайнерів.
Що робили? Створювали обкладинку власного сайту на паперовому смартфоні та розроблювали унікальних роботів із Лего! Багато рухались співали та танцювали.
Щоб взяти участь, зареєструйтесь тут — https://bit.ly/3Oba1XA та очікуйте на дзвінок місцевого координатора.
Заняття відбуваються по групах 2 рази на тиждень по 3 год.
Проект реалізує команда благодійного фонду СпівДія за підтримки ЮНІСЕФ та Міністерство молоді та спорту України. Найближчим часом очікуємо на відкриття нових осередків в інших містах.