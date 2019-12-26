У Тернополі вирішили продовжити “славні” традиції дискримінації

Громадський туалет встановили на вулиці Чорновола. Наразі він ще не працює. Вхід туди безкоштовний тільки для власників картки тернополянина, – пише Терен.

Такий проект реалізували у рамках «Громадського бюджету 2019», повідомляє urbanter. Його бюджет – 933 100 грн. Щоправда, пропонували ще дві локації: м-н східний – проспект Данила Галицького, м-н дружба – майдан Перемоги.

У проекті йшлось про зовнішній вигляд, який легко ідентифікується пішоходами на вулиці та органічно вписується в міське середовище. Передбачали умови для користування людьми з обмеженими фізичними можливостями, а також встановлення пеленального столика для немовлят.

За словами Віталія Кудлака, колись в США були окремі туалети для чорношкірих громадян.

В Тернополі вирішили продовжити “славні” традиції сегрегації. У новий, недавно встановлений за кошти Громадського бюджету туалет (це вже само по собі цікаво, оскільки іншим способом вирішити брак громадських вбиралень в місті, яке орієнтує себе на туристів, напевно не можна) безкоштовний вхід буде для власників картки тернополянина, іншим доведеться розщедритись на копійку. І справа тут не в грошах, – пише чоловік у мережі Фейсбук.