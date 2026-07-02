Потужна злива на Тернопільщині: сімох людей довелося рятувати човнами

У селі Горинка Кременецької громади 2 липня через сильні опади різко піднявся рівень води в річці Горинька. Внаслідок негоди були підтоплені три домогосподарства, а вода частково вийшла на автомобільну дорогу М-19 та прилеглу територію.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС у Тернопільській області, у зоні підтоплення опинилися семеро людей, серед яких троє дітей.

На місце події оперативно прибули рятувальники. До ліквідації наслідків негоди залучили 10 надзвичайників та 3 одиниці техніки. За допомогою плавзасобів, рятувальних мотузок і підручних засобів усіх людей вдалося безпечно евакуювати.

Після порятунку мешканців оглянули медики. Усі врятовані перебували у свідомості, їхній стан оцінюється як задовільний.

Станом на 22:00 рівень води суттєво знизився. За інформацією ДСНС, загрози для населення наразі немає.